Restaura Jeans Americana está atendendo em novo endereço

Espaço com 14 anos de história nasceu com a proposta de reaproveitar jeans desbotados; com o tempo, agregou mais serviços ao repertório

Com 14 anos de história em Americana, dos quais oito sob a direção de Marina Sanchez Gallart Chicone e a mãe Mercedes Sanchez Gallart Chicone, a Restaura Jeans Americana inaugurou nesta semana novo espaço em novo endereço. Localizada na Avenida Paulista, 379, a nova loja oferece um espaço mais clean e aconchegante, com melhor localização, mas com o mesmo atendimento e qualidade de sempre.

Parte de uma franquia gaúcha com mais de 30 anos de mercado, a Restaura Jeans nasceu com a proposta de reaproveitar jeans desbotados, porém, com o tempo, foi agregando mais serviços ao repertório como os famosos processos de tingimento e renovação de couro. Atualmente, são mais de 200 franqueados em todo Brasil.

A história da família Chicone com o grupo teve início quando a própria Marina precisou de um serviço de tingimento. “Eu manchei duas calças jeans e falei para minha mãe que queria tingir. Ela até me mandou doar as calças, porque na época acreditava que tingimento era uma furada. Como sou teimosa levei mesmo assim. Quando as calças ficaram prontas começou nossa paixão. O resultado ficou incrível”, comenta.

Restaura Jeans agora está na Avenida Paulista – Foto: Divulgação

Após essa experiência positiva, elas viram o desejo de ter uma franquia florescer. Para isso, estudaram o mercado e foram atrás do sonho. Na época, Marina estava no último ano da faculdade de Pedagogia, mas já sabia que não era esse seu destino.

Aproveitando o fato de a mãe sempre ter trabalhado com comércio, além da oportunidade de poder assumir a unidade americanense, elas passaram a comandar a Restaura Jeans Americana.

Marina explica que a principal proposta da empresa é ser um centro de serviços onde o cliente possa resolver todos os problemas do vestuário e até da casa. “Com a lavanderia em um lugar só, facilitamos o dia a dia de nossos clientes, inclusive com soluções criativas”, pontua.

Outro fator apontado como diferencial pelas comerciantes é que além de proporcionar a reutilização das peças em relação à sustentabilidade, a parte afetiva também sai favorecida. “Sabe quando temos um apego à peça, como, por exemplo, na jaqueta que era do avô, a saia da mãe que passou pra filha? Então, tudo pode ser reaproveitado e renovado”, argumentam.

Tingimento de roupas (cama, mesa e banho), tênis de tecido, costura e customização de todo tipo de roupa (desde alfaiataria, malha, jeans e até mesmo couro), lavanderia especializada para todo tipo de peça (também incluindo cama, mesa, banho e tapetes), renovação, reidratação e retingimento de artigos de couro em geral (bolsas, calçados, jaquetas, saias, vestidos e calças) também são serviços oferecidos pela Restaura Jeans, além da venda de uma linha de produtos como cheirinhos para roupa e itens para conservação do couro.

De acordo com Marina, a vantagem de restaurar uma peça vai muito além dos que as pessoas podem imaginar, pois economiza água (a produção de uma calça jeans nova gasta em média 1840 litros de água, enquanto o tingimento utiliza apenas 70), ou seja, preserva o meio ambiente. A restauração também promove a sustentabilidade, já que aumenta a vida útil da peça.

Em suma, como fazem questão de ressaltar, “toda peça que a gente gosta merece ser restaurada. Sendo assim, repensem suas roupas, comprem consciente, ajudem a reduzir o impacto sobre o meio ambiente e se precisarem de ajuda para cuidar de suas peças, contem conosco”, finalizam.

Serviço

Restaura Jeans Americana

Endereço: Avenida Paulista, 379, Colina

Atendimento: De segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h

Telefone e WhatsApp: (19) 3406-3336

Redes Sociais:

Instagram – @restaurajeansamericana

Facebook – Restaura Jeans Americana