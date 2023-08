Referência, Cofert Tintas completa 35 anos com mais de 20 lojas na região

A Cofert Tintas completa neste mês de agosto 35 anos de história, trazendo qualidade, comprometimento e expertise para o mercado de tintas decorativas e industriais em Americana e região.

Fundada no município americanense, a Cofert se consolidou como referência no ramo, com 24 lojas estrategicamente localizadas, incluindo sete em Americana e as demais instaladas em cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas).

Loja da Avenida Iacanga foi reinaugurada neste sábado – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O grupo tem unidades em Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré, Hortolândia, Valinhos, Limeira, Campinas e Paulínia. Esta última, ganhará em setembro uma filial na Avenida Piracicaba, tornando-se a 25ª loja da rede.

Neste sábado, a empresa reinaugurou a loja da Avenida Iacanga, em Americana. A nova unidade é um reflexo do compromisso contínuo da marca com a excelência e o bom atendimento aos clientes. Agora, em um prédio próprio e mais amplo, com estacionamento conveniente, a Cofert está ainda mais preparada para atender às necessidades daqueles que a procuram.

A rede trabalha só com as marcas reconhecidas de tintas do mercado, incluindo gigantes como Suvinil e Coral. A ampla seleção de tintas decorativas é garantia de qualidade, durabilidade e inovação para projetos. Além disso, as lojas oferecem tintas industriais de alta performance para atender às demandas específicas do mercado.

Ciente de que escolher a tinta certa pode ser um desafio, o grupo conta com cerca de 120 colaboradores que são especialistas no assunto. As lojas oferecem atendimento personalizado e orientação técnica, garantindo que o cliente faça a escolha certa para cada projeto.

E o compromisso com a satisfação do cliente vai além do atendimento em loja. A rede oferece entregas rápidas e um processo de pagamento simplificado, com preços que garantem ao consumidor o melhor valor pelo investimento.

Rede preza pela qualidade ao trabalhar com marcas reconhecidas – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

COMPROMISSOS

A ligação da marca com a comunidade vai além dos negócios. A Cofert sempre esteve comprometida em tornar Americana mais bonita e sustentável. Para tanto, adotou três praças no município e participa ativamente de eventos beneficentes.

“Nosso compromisso vai além de embelezar e decorar, mas também em contribuir para a preservação do meio ambiente em nossa cidade”, diz a empresa.