Rede Damme Esmalteria reinaugura unidade no Jd. Santana, em Americana

As franqueadas Val Saboia, Roseli Lacotis, Silvana Lacotis e Lenita Brandão com Mirlena Rathlef, fundadora (ao centro) - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

A rede da Damme Esmalteria reinaugurou, nesta semana, uma unidade no Jardim Santana, em Americana, chegando assim a 13 unidades. Antes localizado na Avenida Nossa Senhora de Fátima, o estabelecimento funciona, agora, em um espaço mais amplo e melhor preparado para atender a demanda de clientes, na Rua Operário Osvaldo dos Santos, 318, próximo do Clube dos Veteranos.

Com conceito fashion beauty express, sem a necessidade de agendar horário, a Damme Esmalteria já é referência na região, onde conta com duas unidades em Americana – no Smart Mall e no Jardim Santana -, além de outras duas em Santa Bárbara d’Oeste e uma em Sumaré. Duas novas lojas devem ser inauguradas também em Americana ainda este ano, e a quinta unidade está programada para 2023 ou 2024. Nova Odessa e Indaiatuba também devem receber uma unidade da marca.

A rede também tem unidades em Araçatuba, Bauru, Piracicaba, Limeira, Paulínia e São José do Rio Preto, onde tudo começou, além da 14ª unidade a ser inaugurada, semana que vem, em Campinas.

Os sócios Mirlena Rathlef e Maurício Cândido de Araújo – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

A marca surgiu em 2013 quando a sócia fundadora Mirlena Rathlef com o apoio do sócio proprietário Mauricio Cândido de Araújo, resolveu colocar em prática um sonho antigo.

“Nasci e fui criada em Americana. Mudei para Rio Preto por motivos pessoais. Trabalhei por muito tempo como gerente comercial em um shopping de Campinas e sempre tive uma vida muito corrida. Marcava com as minhas manicures e sempre desmarcava por incompatibilidade de horário. Então, tinha esse desejo de abrir um negócio que facilitasse a vida do público feminino, que a mulher pudesse ir, se cuidar, sem agendamento de horário”, contou Mirlena. Assim, nasceu a Damme Esmalteria.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

As franqueadas oferecem serviços de manicure e pedicure, depilação, escovaria e design de sobrancelhas. Cada uma movimenta, em média, de R$ 800 mil a R$ 1 milhão por ano. O sucesso da rede faz a marca já estudar expandir os negócios para fora do Brasil. Os sócios já têm interessados na abertura de lojas em Lisboa (Portugal), Valladolid (Espanha) e Itália.

Marca conta com uma linha própria de cosméticos

O êxito da rede Damme Eslmateria vai além das franquias. Neste ano, a marca lançou a coleção de esmaltes Damme no Mundo. São 31 cores que variam desde tons mais neutros aos fortes. Cada cidade que tem uma loja da marca leva seu nome na cor que a unidade mesma escolheu.

Além da coleção de esmalte, a rede lançou um extra brilho que seca em 60 segundos, uma inovação, segundo a sócia fundadora Mirlena Rathlef. A marca também tem uma base niveladora, óleo secante com ativos cicatrizantes e amolecedor de cutículas hidratante. Os produtos são fabricados pela Love It Cosméticos, sediada em Esteio, no Rio Grande do Sul.

Painel de negócios

Conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes.