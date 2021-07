Realize Buffet e Eventos será inaugurado nesse sábado

Realizar um sonho é sempre um momento muito especial na vida de todo mundo. Neste sábado, 24 de julho, os amigos e empreendedores Flávia Bertoque e Renan Germano vão realizar um grande sonho: inaugurar o buffet deles.

O nome Realize Buffet e Eventos, além de sugestivo, tem tudo a ver com a trajetória profissional da cerimonialista e do fotógrafo que se conheceram fazendo eventos, justamente realizando o sonho das pessoas.

Muito bem localizado na Avenida 9 de julho, 809, em Americana, o espaço é fruto de um desejo antigo de ambos.

Realize Buffet está localizado na Avenida 9 de Julho – Foto:

Especializado em todo tipo de evento, o espaço – que comporta até 300 convidados – é propício para a realização de casamentos, aniversários, bodas, debuts e até festas infantis e corporativas.

Além do salão, ao fechar o pacote com o Realize, o cliente terá à disposição, buffet, decoração, DJ, som e iluminação, e claro, fotografia e cerimonial. ” Os pacotes com preço fechado, promovem economia, comodidade e facilidade aos clientes”, ressaltam.

Com um know-how de mais de 12 anos de mercado, Flávia iniciou a carreira organizando eventos de igrejas e encontro de casais, sempre contando com apoio do marido Ricado Bertoque. Cerimonialista com incontáveis eventos no histórico, ela tem no currículo o diploma do tradicional curso de Organização de Eventos do Senac.

Aliás, a formação e preocupação em oferecer o melhor trabalho aos clientes também sempre foi um ponto essencial para o Renan, que começou a carreira como recreador infantil, época em que viu a paixão pela fotografia despertar.

“Como fotógrafo, sempre quis ser diferente, ter meu trabalho reconhecido. Por isso, pesquisei e estudei muito. Hoje tenho minhas técnicas, faço o que é padrão, mas vou além. Quero que todo trabalho também diga algo sobre mim, e quero que as fotos dos meus clientes tenham a essência do que eles buscam. Por isso, sempre busco entender o propósito de cada um”, pontua.

Com tanto entusiasmo e dedicação pela profissão, assim que se conheceram, Flávia e Renan logo se identificaram. “Ficamos melhores amigos, e aí surgiu a oportunidade de abrirmos um escritório juntos. Em pouco tempo, fechamos vários contratos e passamos atender diversas cidades da região como Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré, Piracicaba e Campinas”, explicam.

Apaixonada pela trecho de uma música que diz “Deus ainda realiza sonhos, volte a sonhar”, a cerimonialista deixou crescer o sonho que tinha desde adolescência de ser proprietária de um buffet, inacreditavelmente o mesmo desejo que também tinha uma sementinha plantada no coração do Renan.

Sendo assim, com o incentivo e investimento dos pais dela, Maria Aparecida de Oliveira Ferreira e José Roberto Ferreira e a parceria entre os dois profissionais, o Realize está pronto para ajudar a realizar o sonho de outras pessoas.

Sobre o diferencial do espaço, eles têm a mesma opinião: O amor que damos a cada cliente, que, em contrapartida, também é o que recebemos”.

A Coluna Vitrine estará registrando a inauguração e nos próximos dias publica a cobertura da abertura do espaço, lembrando que a agenda para 2022 já está aberta e ainda restam algumas datas para 2021.

Realize Buffet e Eventos

Endereço: Avenida 09 de julho, 809, Jardim São Domingos, Americana

Redes Sociais: @realizebuffeteventoss