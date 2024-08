Qualidade e amor: o lema da Franci’s Confeitaria

Qualidade e amor são o lema da Franci’s Confeitaria, um empreendimento que nasceu junto com Francisco, o filho de Maria Eduarda Agnese Moura e Giovanni Aguilira Moura. Fundada pela confeiteira e mãe dedicada, em Americana, a confeitaria se destaca pela excelência e carinho na produção de seus doces.

A especialidade da confeitaria inclui uma vasta gama de produtos, desde bolos recheados para festas e bolos caseiros simples, até docinhos em geral para aniversários e finos para casamentos.

A qualidade é garantida pela escolha criteriosa dos ingredientes, utilizando a linha de chocolate Sicao para doces gourmet e o renomado chocolate belga Callebaut, conhecido por sua superioridade e sabor incomparável.



A história da Franci’s Confeitaria começou há quatro anos, quando a fundadora decidiu mudar sua trajetória profissional para ficar mais perto do filho recém-nascido, Francisco.

Naquela época, Maria Eduarda trabalhava com o pai, Thiago, na parte administrativa da empresa familiar, mas sua paixão sempre foi a confeitaria.

“Creio que com esse amor de mãe em querer ficar junto e aproveitar todo desenvolvimento do Francisco foi a decisão para essa iniciativa. E, claro, fazendo o que sempre amei que são os doces. Vejo que o doce pode mudar e melhorar o dia das pessoas”, disse a confeiteira.

Inicialmente, a produção era feita em casa, enquanto cuidava de Francisco. As encomendas começaram a crescer rapidamente, e a Franci’s Confeitaria passou a fornecer sobremesas para a empresa Suzano S/A, atendendo a uma demanda de cerca de quatro mil unidades por mês.

O aumento das vendas levou à necessidade de um espaço próprio, e, assim, um local foi alugado e mais duas funcionárias foram contratadas.

Recentemente, a Franci’s Confeitaria alcançou um marco significativo ao abrir uma lanchonete dentro das instalações da Suzano, onde os funcionários podem desfrutar de uma variedade de doces, salgados e bebidas.

Atualmente, a equipe conta com cinco talentosas confeiteiras, todas comprometidas com a manutenção dos altos padrões de qualidade e sabor, que caracterizam a marca.

Os pedidos podem ser feitos via WhatsApp (19) 99947-0385, no qual também é possível consultar o cardápio completo. Para acompanhar as novidades e delícias, basta seguir o perfil no Instagram @francisconfeitaria.