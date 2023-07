Pioneira e com sede em Americana, Sanfarma completa 25 anos em 2023

Produtos da Sanfarma estão presentes nas farmácias - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

No final dos anos 90, o empresário Luciano Biagi resolveu investir na produção de compressas de gaze para o mercado farmacêutico.

Na época, ele percebera um vazio no abastecimento deste tipo de produto e deu início a uma fábrica em Extrema, em Minas Gerais. Surgia a Sanfarma, em uma área de 150 metros quadrados e com apenas sete funcionários.

Desde então, a Sanfarma se consolidou. Quatro anos depois, a empresa se mudou para Americana após investir em novos produtos. Em 2023, completa 25 anos de atuação.

A expansão durante as duas décadas e meia levou à criação de mais de 50 produtos destinados a segmentos como os de primeiros socorros, bem-estar, higiene, beleza, laboratorial, esporte e testes de gravidez.

A empresa se tornou referência no setor chamado de não medicamentos, encontrados no autosserviço das farmácias. Foi criada pela Sanfarma, por exemplo, a linha Cicatrisan, pioneira e líder de mercado, que conta com compressas, curativos e sprays para garantir a higiene e a proteção da pele.

Também se tornou um produto da marca a linha Confira, de testes de fertilidade e gravidez, presente em 85% das farmácias registradas no Brasil, segundo apurado pelo departamento comercial da empresa.

“Sempre lidamos com um mercado muito competitivo e com empresas maiores do que a gente. Mas ao longo desses anos, aprendemos a transformar adversidades em soluções”, diz Luciano, que defende que o objetivo da Sanfarma é oferecer produtos de qualidade a custos acessíveis.

Hoje, a Sanfarma possui uma planta fabril de 6,5 mil metros quadrados no bairro Werner Plaas, em Americana.

Sua capacidade de produção anual resulta em mais de 240 milhões de compressas de gaze, 150 milhões de compressas de TNT, 5 milhões de ataduras de crepe, 70 milhões de curativos, 10 milhões de testes de gravidez e 100 toneladas de algodão hidrófilo e hastes flexíveis, segundo a empresa. A linha de produtos passa de 80 itens em catálogo.

Painel de Negócios: conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.