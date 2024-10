Pharmacia Saúde promove projeto de inclusão com descontos para autistas

Programa tem o intuito de contribuir com a sequência do tratamento correto

Unidade fica na Rua Sete de Setembro, 1195, Centro - Foto: Divulgação

A Pharmacia Saúde, de Americana, promove um projeto piloto de inclusão social que oferece descontos de até 50% em medicamentos manipulados para pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista).

A ação tem como objetivo contribuir com a sequência do tratamento correto, que muitas vezes é interrompido por conta do alto custo das medicações.

Além da continuidade do tratamento para o autismo, o projeto visa aliviar o bolso das famílias ao fim do mês. O desconto será concedido para medicamentos manipulados mediante apresentação de prescrição médica.

A ação atende receitas da rede pública e particular, assim como convênio médico ou odontológico. Para isso, basta que a receita tenha o nome completo do paciente com autismo e a descrição genérica do medicamento a ser manipulado.

“A ideia do projeto surgiu para poder auxiliar as pessoas que usam esses medicamentos, que são de uso contínuo, para o resto da vida, e a gente sabe do valor que representa no orçamento da família. Então resolvemos abrir mão de parte da nossa margem para poder atender”, explicou a proprietária da Pharmacia Saúde, Cristina Helena Santos.

“Algumas famílias fazem apenas uma receita, ou então compram o remédio apenas para 30 dias. Os medicamentos, na grande maioria, são controlados. Se o médico deu para 60 dias e a pessoa compra para 30, é necessário retornar ao médico e, muitas vezes, pagar a consulta novamente. Isso gera um custo maior”, completou.

O projeto teve início em setembro e vai até o dia 31 de dezembro. Para participar, basta ir até a Pharmacia Saúde, localizada na Rua Sete de Setembro, 1195, Centro, para conhecer as condições do programa.

Informações também podem ser obtidas pelo telefone (19) 98339-3367. Conforme prevê o regulamento do programa, não serão contemplados Dismesilato de Lisdexanfetamina, medicamento que também é utilizado no tratamento do TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade), canabidiol e derivados, assim como medicamentos oftalmológicos.

