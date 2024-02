Parque Fortaleza: uma realidade em Nova Odessa com qualidade de vida

Se você está em busca de um refúgio tranquilo, cercado pela natureza, mas ainda assim próximo a todas as comodidades da vida moderna, o Parque Fortaleza é o destino ideal. Localizado na região de Nova Odessa, o empreendimento tem se destacado como uma joia rara no mercado imobiliário.

Parque Fortaleza – Foto: Andrea M. Wollenweber

A primeira fase do Parque Fortaleza, com 237 lotes, foi sucesso absoluto, totalmente vendida e entregue com êxito. A segunda fase já está em andamento, com 80% dos 236 lotes comercializados. Muitos moradores já residem no local e há várias obras em andamento.

A localização do empreendimento é um dos seus maiores atrativos. Enquanto cidades vizinhas como Americana e Sumaré cresceram rapidamente, Nova Odessa manteve seu charme intocado por anos. Situado em meio a um cinturão, o Parque Fortaleza é uma verdadeira preciosidade, oferecendo uma paisagem urbana em constante expansão.

O empreendimento é um projeto da Fazenda Fortaleza, uma empresa extremamente sólida e cuja propriedade, que leva seu mesmo nome, é uma das mais tradicionais da região.

Vista aérea do loteamento Parque Fortaleza: local já tem obras em andamento – Foto: Thiago Arthur_Divulgação

Com mais de 22 mil árvores recém-plantadas e uma variedade de espécies existentes, o Parque Fortaleza proporciona aos residentes um ambiente de 174 mil metros quadrados de pura natureza. Isso tudo próximo de diversos centros comerciais, shoppings, supermercados, escolas, praças e hospitais e distante apenas 10 minutos de Americana e 120 quilômetros da capital.

Além do cenário encantador, o loteamento oferece uma infraestrutura de alto padrão. Com fiação subterrânea e iluminação em LED, o empreendimento garante a segurança e o conforto dos moradores. Também possui um salão de festas, academia, playground, duas quadras poliesportivas e churrasqueira, tudo disponível desde o primeiro dia para criar uma comunidade completa.

“Nosso objetivo é criar uma comunidade acolhedora, onde as pessoas possam viver, se divertir e socializar em um único lugar. Com moradores já residindo no local e muitas obras em andamento, o Parque Fortaleza é mais do que um simples loteamento, é um estilo de vida”, afirma Sebastião Silveira, gerente de vendas do Parque Fortaleza 1 e 2.

Empreendimento tem infraestrutura completa de lazer – Foto: Thiago Arthur_Divulgação

FACILIDADES DE PAGAMENTO

O empreendimento se destaca por oferecer preços competitivos na região, a partir de R$ 650 por metro quadrado, combinando qualidade de infraestrutura com uma localização única.

Com lotes a partir de 490 metros quadrados (14 por 35) e opções de parcelamento em até 120 meses, o Parque Fortaleza torna a aquisição de um terreno ainda mais acessível aos compradores. O acesso para o empreendimento é pela Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg, na altura do nº 276.