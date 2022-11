Outlet Office Americana oferece custo-benefício na hora de mobiliar o escritório

Recém-inaugurada na cidade, loja trabalha com móveis seminovos e de fabricação própria

Americana agora tem uma nova opção de loja para móveis de escritório e espaços comerciais, o Outlet Office Americana. Focada em oferecer o mobiliário que cabe no orçamento de empresários, comerciantes e novos empreendedores, a loja recém-inaugurada está localizada na Avenida Campos Sales, 657, no Jardim Girassol.

Dentre as opções oferecidas pela loja estão mesas, armários, cadeiras, decoração, e tudo que é necessário para montar um escritório. Todos com designs modernos, eficientes e que valorizam a marca do cliente.

O bom custo-benefício proporcionado pelo Outlet Office acontece porque os móveis são seminovos e antes de serem colocados em exposição passam por um processo de recuperação. Eles recebem o tratamento necessário e peças novas quando precisam ser trocadas.









“A ideia também é a sustentabilidade. Hoje tudo é descartável, e muitas vezes nós temos móveis com excelentes madeiras sendo descartados, e com o trabalho realizado na recuperação, não teremos desperdício e ainda contribuiremos com a preservação e melhoria do meio ambiente” diz a proprietária da unidade, Sandra Pazini Lourenço.

O preço e sustentabilidade estão de acordo com o lema da loja, “uma escolha inteligente”, de acordo com o proprietário Adilson Lourenço.

“Você está trabalhando com duas coisas: primeiro você está ajudando na sustentabilidade. E segundo, que sendo móveis seminovos, o seu preço diminui e ajuda você na hora da compra, saindo mais em conta. Tudo isso contribui para uma opção melhor, com preço melhor e também com uma qualidade muito boa”, disse.

Além dos móveis seminovos, a loja também trabalha com móveis de fabricação própria, que proporcionam um trabalho personalizado e que cabe no orçamento do cliente.

O Outlet Office também oferece eficiência, com uma entrega rápida para agilizar o operacional do cliente. Isso é proporcionado graças a móveis a pronta entrega que o cliente pode retirar ou receber em sua empresa.

A loja também possui um grande estoque em Limeira, cidade sede do outlet, que disponibiliza os móveis rapidamente caso não estejam disponíveis.

Em breve, a unidade de Americana terá o catálogo completo do Outlet Office à disposição dos clientes, além de disponibilizar a modalidade de compra on-line.

Outlet Office

Endereço: Av. Campos Sales, 657 – Jardim Girassol, Americana

Contato: (19) 99994-0105

Dias e horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h

Instagram: @outletofficeamericana

Facebook: Outlet Office Americana

www.outletoffice.com.br

Painel de Negócios: conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.