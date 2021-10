Outlet Lingerie reinaugura com espaço para chá de lingerie

25 out 2021 às 14:14 • Última atualização 25 out 2021 às 14:18

Loja instalada no Welcome Center aposta em grandes marcas com bons descontos

A loja Outlet Lingerie acaba de reinaugurar seu espaço no Welcome Center, em Americana. Com uma variedade de produtos femininos e masculinos, a loja é especializada no segmento de lingeries e sleepwear e conta com peças de alta qualidade por preços baixos.

Com mudanças na decoração, agora o empreendimento também oferece um local exclusivo para noivas realizarem seus chás de lingerie.

Outlet Lingerie acaba de reinaugurar seu espaço no Welcome Center – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

A nova proposta segue o movimento de mercado após liberações do governo diante da pandemia de Covid-19, onde diversos eventos – inclusive casamentos – estão voltando a acontecer. Nesse cenário, as noivas começam a procurar por espaços confortáveis para realizar um encontro com suas amigas, além de lojas que possuem variedades e produtos de qualidade.

“Além das mudanças de iluminação e decoração da loja como um todo, preparamos um espaço aconchegante e exclusivo para as noivas. É uma oportunidade de reunir as amigas, e ao mesmo tempo selecionar lingeries e camisolas de muita qualidade para que as convidadas escolham seus presentes”, afirma Fernando de Melo Garcia, novo proprietário do empreendimento.



Loja é especializada no segmento de lingeries e sleepwear – Fotos: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Para esse momento de reinauguração, o estabelecimento está com algumas parcerias que envolvem o universo da moda, como a com a consultora de estilo pessoal, Natália Damasceno.

Além disso, toda cliente que realizar compras até 31 de outubro participará de um sorteio para ser presenteada com uma análise física, em que descobrirá seu biotipo e direcionais para tipo de roupas que auxiliem para que o visual fique agradável e elegante.

“Hoje mais do que nunca nosso consumo precisa ser consciente e atender o nosso estilo pessoal e de vida. Essa análise inicial é muito importante para direcionar quais peças mais funcionam no biotipo de corpo da pessoa e como ela se sente melhor”, comenta Natália Damasceno, consultora de estilo.

Serviço – Outlet Lingerie

Loja 07: Welcome Center, Av. São Jerônimo, 120 – Jardim Bela Vista, Americana – SP

Horário de funcionamento: segunda a sábado das 10h às 22h e domingos das 14h às 20h.

Instagram: @outletlingerie_americana