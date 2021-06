One Home Residence, da Construtora Sega, une conforto e modernidade em Americana

Com apartamentos de 82 metros quadrados, empreendimento terá localização privilegiada

Perspectiva do One Home Residence - Foto: Divulgação

Pensando em famílias que buscam conforto e modernidade, a Construtora Sega lança o One Home Residence, um empreendimento de 7 mil metros quadrados com uma localização privilegiada, próximo à Avenida Cillos e à Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no Jardim Jacyra, em Americana.

Os apartamentos de 82 metros quadrados contam com plantas com dois e três dormitórios. Eles têm suíte, iluminação e ventilação natural, aquecimento a gás, varanda gourmet com churrasqueira, quatro pontos para ar-condicionado e ambientes integrados que facilitam o dia a dia de quem tem busca aproveitar o tempo e viver bons momentos em família.

Perspectiva do One Home Residence

Perspectiva da piscina do One Home Residence

Com a qualidade e chancela de uma construtora tradicional como a Construtora Sega, reconhecida por empreendimentos entregues no prazo e de acabamentos de primeira qualidade, a obra prevê três torres. Duas delas terão 16 andares e outra, 17, com dois elevadores cada uma. São quatro apartamentos por andar, que totalizam 196 disponíveis.

Na área social, estão previstas piscinas aquecidas, salão de festas com cozinha, espaço fitness, sala multimídia, espaço kids, quadra poliesportiva, playground e quiosque com churrasqueira, tudo entregue equipado e decorado para garantir o lazer e o acolhimento de famílias e amigos no dia a dia e finais de semana.

Como diferenciais, o empreendimento oferecerá guarita blindada e acesso com clausura, garantindo segurança, wi-fi nas áreas comuns, tomadas USS na suíte, ponto para lava-louça, venezianas com persianas integradas, ar-condicionado nas áreas comuns, sistemas de câmeras e aquecimento a gás nos chuveiros e torneiras de cozinha e banheiros.

“O One Home Residence foi pensado para suprir a necessidade de famílias que residem na região e buscam tranquilidade e espaço amplo, com soluções rápidas para entrar e sair da cidade. Para aqueles que buscam morar bem no interior do Estado, em apartamentos elegantes e práticos, como os da capital”, afirma Marcel Sega, diretor da construtora.

Imagem interna do decorado do One Home Residence

Imagem interna do decorado do One Home Residence

Imagem interna do decorado do One Home Residence

SERVIÇO

One Home Residente

Decorado na Avenida Castelhanos, 562 – Jardim Jacyra, Americana

