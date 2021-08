O que esperar da educação pós-pandemia

Legado deixado pela pandemia não deve ser apenas a capacidade de adaptação de alunos, professores e pais, mas a entrada do ensino-aprendizagem no século 21

Com o retorno das aulas presenciais já definido em muitos estados, é preciso entender o que deu certo ou não e quais tendências educacionais vão se tornar “questão de sobrevivência” para as escolas.

Sim, sobrevivência. Pois, durante a pandemia, ainda que de maneira inesperada e improvisada, a educação entrou, definitivamente, na era digital, e provou ser possível desenvolver atividades educacionais de modo remoto, com resultados suficientemente bons para a situação que se apresenta.

Mas, antes de falar sobre o que se pode esperar para a educação a partir do segundo semestre de 2021, vamos relembrar 3 desafios enfrentados durante o período.

Perda de engajamento dos alunos: aulas expositivas, com até 50 minutos, já não funcionavam no modelo presencial, quanto menos, no digital.

Ausência de revisão da proposta curricular: mesmo com orientação do Conselho Nacional de Educação (CNE), muitas escolas tiveram dificuldade para revisar a PPC e selecionar os objetivos de aprendizagens mais essenciais para os alunos desenvolverem.

Dificuldade para avaliar: de que forma o professor assegura que é o aluno quem está realizando as atividades? Se é ele mesmo quem está fazendo as provas?

Apesar dessas e de tantas outras dificuldades, é preciso reconhecer as práticas que deram certo e, mesmo que não solucionem tudo imediatamente, mostram os caminhos que devem ser seguidos.

Tendências para a educação pós-pandemia

Em junho deste ano, a Little Maker organizou uma live sobre o tema. O evento contou com a participação da presidente do CNE, Maria Helena Guimarães de Castro, que deu algumas dicas do que se pode esperar para a educação pós-pandemia.

Uma de suas expectativas é que as escolas continuem adotando estratégias inovadoras para enriquecer o projeto pedagógico, tais como as soluções da própria Little Maker, cujo conteúdo, ela destacou: “(a Little Maker) conseguiu avançar com atividades que provocaram a curiosidade, a inovação e a criatividade dos alunos, mesmo on-line”.

Outro ponto de destaque da presidente do CNE é o ensino por projetos: “trabalhando um projeto temático, como a Little Maker pode fazer, o aluno pode utilizar todos os conhecimentos adquiridos nas diferentes áreas do conhecimento, dos diferentes componentes curriculares, e conseguirá criar, inovar e ver como estes elementos se conectam e permitem a compreensão de novos fenômenos que ainda não haviam sido percebidos”.

Não menos importante, a adoção da avaliação formativa e de plataformas para gestão dos dados também consolidaram-se como os mais eficientes recursos para apoiar o professor. Eles resolvem, de certa forma, um dos maiores desafios identificados durante a pandemia: o de como avaliar o aluno.

A avaliação formativa guarnece o educador com dados tanto sobre a sua prática de ensino quanto sobre a aprendizagem dos alunos. De forma ágil, o professor identifica os problemas e implanta estratégias, para que ensino e aprendizagem sejam, dia a dia, mais eficientes.

Diego Thuler, fundador da Little Maker e um dos participantes da live, destacou: “é um instrumento de visibilidade para o que é relevante para a prática dos educadores”.

