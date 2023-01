Novo empreendimento de R$ 100 milhões impulsiona o mercado imobiliário de Americana

Lançamento da ADN terá investimento de R$ 100 milhões e deve gerar centenas empregos na cidade. (Imagem ilustrativa) – Foto: Divulgação

Americana segue em franco desenvolvimento e o mais novo empreendimento da ADN Construtora impulsiona o mercado imobiliário e da construção civil na cidade. A construtora, conhecida pela liderança em vendas nas regiões em que atua, já vendeu 115 unidades no primeiro mês de lançamento do Parque das Acácias, que representa um investimento de R$100 milhões e gera empregos, oportunidades para as imobiliárias e corretores locais, além de toda cadeia envolvida como hotelaria, alimentação, varejo e fornecedores de materiais e mão-de-obra especializada. Além das ações sociais promovidas pelo Instituto ADN.

O Parque das Acácias será um condomínio-clube localizado no bairro Carioba, ao lado dos principais condomínios, uma das regiões mais desejadas da cidade, de fácil acesso ao centro e às principais rodovias, que já está surpreendendo os futuros moradores com todos os atributos de lazer oferecidos.

Empreendimento terá estrutura de condomínio-clube com piscina, churrasqueira, espaços gourmet, bicicletário e playground. (Imagem ilustrativa) – Foto: Divulgação

Diferenciais e custo-benefício

Ao todo, serão 520 apartamentos e todos contam com 2 dormitórios, varanda e acesso por elevador, com portaria 24 horas, área de lazer com churrasqueira, piscina, academia fechada, quadra de beach tennis, além loja de conveniência, espaços de convívio social, vaga coberta, vaga de apoio para serviços como Táxi e Uber, trazendo muita inovação e tecnologia para os moradores.

Segundo Willian Gazeta, gerente regional de vendas da ADN Construtora, os futuros moradores irão se surpreender com o lançamento. “Já estamos acostumamos a encantar os nossos clientes e em Americana não será diferente. Vamos investir mais de R$100 milhões e entregar um dos empreendimentos mais desejados da cidade. Serão apartamentos em um condomínio-clube, repleto de tecnologia e segurança em uma localização privilegiada”, explica.

Quadra de beach tennis será um dos diferenciais disponíveis aos moradores que gostam de praticar esportes e relaxar. (Imagem ilustrativa) – Foto: Divulgação

Referência em inovação e modernidade

Com mais de 11 anos dedicados ao mercado imobiliário e a construção civil, a ADN Construtora está sediada em São Carlos (SP) e presente em mais de 23 cidades do interior paulista como Araraquara, Sorocaba, São Carlos, Ourinhos, Franca, Rio Claro e Hortolândia, além de contar com escritórios de novos negócios em Campinas.

Atualmente, a construtora conta com mais de 650 colaboradores diretos e mais de 3 mil indiretos, 16 canteiros de obras em atividade, 4 mil unidades em construção e 16 mil a serem lançadas até 2025. Além disso, a ADN possui Houses com equipes próprias de vendas e é parceria das maiores e melhores imobiliárias em cada cidade que atua.

Os futuros moradores do Parque das Acácias poderão desfrutar da academia fechada do condomínio – Foto: Divulgação

A ADN está entre as maiores construtoras do Brasil

Considerada uma das construtoras que mais cresce no interior paulista, a ADN Construtora foi reconhecida como a 35ª Maior Construtora do Brasil (ranking INTEC 2021) e segue sendo referência em inovação e modernidade, assumindo seu compromisso de entregar apartamentos com o melhor custo-benefício do mercado e com a possibilidade de 100% de financiamento. “A ADN se tornou uma marca forte e de impacto no setor imobiliário porque ela gera empregos e novos negócios, movimenta e impulsiona a economia das regiões em que atua, contribuindo para o desenvolvimento das pessoas e também das cidades”, destaca Pedro Donadon, sócio-diretor da ADN Construtora.

O empreendimento de 520 apartamentos está localizado no bairro Carioba, ao lado dos principais condomínios da cidade. (imagem ilustrativa) – Foto: Divulgação

Atendimento personalizado

Além de realizar sonhos e promover o conceito de viver bem com qualidade de vida, a ADN Construtora conta com uma equipe de consultores imobiliários que conduzem o cliente desde o primeiro contato até a finalização da compra. “O atendimento é personalizado e, com isso, conseguimos entender o perfil do nosso cliente e atender suas expectativas. Nossos consultores são verdadeiros facilitadores no acesso à compra do imóvel”, completa Willian Gazeta.