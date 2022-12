Novo condomínio em Americana foca na sustentabilidade

Mais de 1,7 mil árvores nativas da fauna original da Mata Atlântica começaram a ser plantadas em Americana pela Citz Desenvolvimento Imobiliário. Boa parte delas vai enriquecer a região do entorno da Praia dos Namorados.

A iniciativa é apenas uma das várias ações que a empresa traz à cidade através do empreendimento Bliss Lake, um projeto de conceito inovador com foco na preservação da natureza e soluções sustentáveis.

Condomínio irá priorizar a recuperação ambiental – Foto: Divulgação

O condomínio, com 246 townhouses (casas em estilo inglês), tem o Selo Casa Azul + Caixa. Essa certificação da Caixa Econômica Federal é um instrumento de classificações ambiental, social e de governança destinadas a empreendimentos habitacionais que adotam soluções sustentáveis na concepção, execução, uso, ocupação e manutenção das edificações.

O condomínio Bliss Lake começa a ser construído em uma região bucólica e tranquila, na Praia dos Namorados. O empreendimento terá quase 900 árvores nativas plantadas em sua área, além de abundante paisagismo.

Outras 800 árvores já foram plantadas em local externo para implantação do Projeto de Áreas Degradadas, indicado pela Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente como essencial para recuperação ambiental, após estudos preliminares realizados pelos órgãos públicos.

A recomposição ambiental é feita com o plantio de espécies recomendadas para recuperação de matas ciliares, como o angico-branco, angico-vermelho, pata-de-vaca, gariroba, jequitibá-rosa, paineira, pitanga, jenipapo, jatobá, ingá, amoreira, ipê-amarelo-da-mata, ipê-roxo e muitas outras mais.

A empresa fará a manutenção das espécies pelo período mínimo de dois anos, tempo suficiente para que as mudas possam adquirir porte para continuar o seu desenvolvimento até a fase adulta.

“Em um futuro breve o plantio dessas espécies nativas, que respeitam a flora original, acabará atraindo a fauna silvestre e teremos novamente uma natureza com mais vida. Temos o compromisso de ser uma empresa verde. Em Nova Odessa, por exemplo, onde implantamos o bairro Jardim dos Ipês e o condomínio New York Residence, construímos praças comunitárias, recuperamos áreas verdes e plantamos mais de 12 mil árvores”, revela Vinicius Coelho, diretor comercial da Citz.

“Americana merece um projeto diferenciado às margens da Praia dos Namorados. A região passa por grande transformação recente trazendo de volta a beleza e os prazeres vividos no passado pelos americanenses com a revitalização da represa. A natureza exuberante do local traz ótima qualidade de vida. A Citz quer ser parceira da cidade em projetos sustentáveis, que garantam o futuro das novas gerações”, revela Rafael Coelho, diretor-executivo da Citz.