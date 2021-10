Novo conceito de loteamento fechado em Nova Odessa

18 out 2021 às 08:02 • Última atualização 18 out 2021 às 08:03

Residencial Vila América terá novo conceito de loteamento fechado – Foto: Divulgação

No dia 25 de setembro, a Urba, empresa de desenvolvimento urbano e especialista em loteamentos de alta qualidade do grupo MRV&CO, inaugurou seu stand em Nova Odessa, trazendo seu conceito de loteamento fechado, para quem deseja conquistar o sonho do novo lar.

Com localização excelente e próximo das principais vias, e lotes a partir de R$ 174 mil, o Residencial Vila América oferece lotes com cerca de 300 m2 e conta com mais de 139 mil m2 de área verde, em uma arquitetura requintada, com infraestrutura e área de lazer premium que oferece opções como piscina, churrasqueira, academia, salão de festas, sala de jogos, playground, pista de caminhada, um pomar, quadras de beach tennis e poliesportiva, além de um espaço de convívio e com suas principais necessidades à mão, e qualidade de vida.

Empreendimento conta com mais de 139 mil m2 de área verde – Foto: Divulgação

“A Urba quer a realização dos desejos das pessoas e sempre pensa em projetos para entregar aquilo que as famílias sonham. E por isso, entregamos um loteamento fechado completo, com lazer premium e além disso, com espaço destinado a empreendimentos comerciais integrados ao Residencial, uma ótima oportunidade para quem deseja investir na região”, explica Gustavo Paixão, Diretor Comercial da Urba.

O stand de vendas está localizado na Rua da Felicidade, 77, no cruzamento com a Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg e já está aberto ao público.

Para aqueles desejam receber maiores informações sobre como conquistar o seu lote dos sonhos sem sair de casa, basta entrar em contato com a Urba através do WhatsApp, clicando aqui , ou cadastrando-se através do site .

Painel de Negócios: conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.