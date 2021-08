Montreal Moda e Casa inaugura amanhã em Americana

Com a experiência de 26 anos de mercado, a Montreal promete se tornar um espaço de compras para a família toda

A partir de amanhã os americanenses terão mais um motivo para ir às compras no Centro da cidade. É que a loja Montreal Moda e Casa será oficialmente inaugurada, a partir das 9h, com uma série de ofertas especiais válidas até o dia 28, ou até enquanto durarem os estoques.

Localizada na tradicional Avenida Dr. Antônio Lobo, 53, a loja está ocupando um espaço de 3.000 m², e oferece um grande mix de produtos, composto por moda feminina, masculina, infantil, lingerie, fitness, enxoval de bebê, cama, mesa, banho, tapetes, cortinas, decoração, utilidades domésticas e telefonia.

Foto: Marcelo Rocha – O Liberal

Com 45 lojas espalhadas por 41 cidades no interior dos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, a unidade americanense é a 46ª loja da rede, sendo que em nossa região, Nova Odessa e Sumaré também possuem uma unidade cada.

Com a experiência de 26 anos de mercado, a Montreal promete se tornar um espaço de compras para a família toda. Segundo a gerente de marketing, Patrícia Fonseca, esta é a maior loja da rede. “Acreditamos no excelente potencial de mercado da cidade de Americana. Temos certeza que faremos uma grande história de muito sucesso, juntos”, comenta.

Sobre o que as pessoas podem esperar do empreendimento, Patricia faz questão de ressaltar o que sempre moveu a empresa. “Nosso negócio é movido por transparência, otimismo e persistência. Prezamos pelo bom atendimento ao cliente e temos muita paixão pelo que fazemos”, destaca.

Além de trazer mais opções de compras para os clientes da região, a implantação da loja gerou empregos para cerca de 50 colaboradores.

Aberta ao público a partir das 9h desta quinta-feira, a Montreal ainda dará um brinde para os 100 primeiros clientes que comprarem na loja.

