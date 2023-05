Modernizado, Arena Atacado de Hortolândia ganha novo design e será reinaugurado nesta quinta

Com área de 4.190 m², a loja oferece variado mix com mais de 7 mil produtos para atender pequenos e médios empreendedores - Foto: Divulgação

O Arena Atacado, bandeira pertencente à rede São Vicente, está totalmente renovado para o cliente da cidade de Hortolândia. Inaugurada em dezembro de 2010, a unidade passou por uma reforma e conta agora com o atual padrão visual de lojas da rede. A loja, que gera atualmente cerca de 170 empregos entre diretos e indiretos, recebeu um investimento de R$ 4,5 milhões para a modernização e será reinaugurada nesta quinta-feira (18).

A unidade apresenta um novo layout em todos os departamentos, com novos conjuntos de expositores em aço inox mais robustos, duráveis, com design moderno e prático para Hortifruti, instalação de comunicação nas pontas de gôndola e ilhas centrais para melhor apresentação das marcas parceiras, além da repaginação de toda a comunicação visual, que transmite informação de maneira clara e objetiva.

Para maior agilidade no atendimento, a loja conta agora com o novo serviço de autoatendimento, que oferece mais rapidez para compras menores. Os monitores dos caixas são touch-screen, que possibilitam um atendimento mais ágil e eficaz, são ergonomicamente mais adequados para a rotina operacional, além de permitir maior interação entre clientes e operadores. Para maior comodidade, a unidade disponibiliza 316 vagas de estacionamento, das quais 150 agora são cobertas, além de um amplo número de lojas para oferecer mais serviços aos clientes. E seguindo a premissa da rede de investir em sustentabilidade, a unidade conta com energia 100% renovável com iluminação em LED.

Com área de venda de 4.190 metros quadrados, a loja oferece variado mix com mais de 7 mil produtos para atender pequenos e médios empreendedores, além dos consumidores finais que buscam economia nas suas compras abastecedoras. O Arena oferece também a política de dois preços, a partir de pequenas quantidades, o cliente já consegue pagar valor de atacado.

O Arena Atacado disponibiliza também o cartão de crédito próprio, o Fácil pra Pagar, que dá descontos exclusivos em diversos itens, até 40 dias para pagar sem juros, sem taxa de adesão e anuidade, e pode ser adquirido através do site facilprapagar.com.br ou na loja.

“O Arena Atacado em Hortolândia é uma loja de extrema relevância para o grupo e agora conseguimos entregar para a cidade uma loja moderna, toda repaginada, seguindo nossa premissa de sermos parceiros de empreendedores e consumidores finais que buscam ainda mais economia em suas compras através de uma experiência de qualidade”, disse Marcos Cavicchiolli, Diretor Presidente da rede.

Além de toda a estrutura oferecida na nova loja, o cliente também pode fazer suas compras através do site arenaatacado.com.br. Com mais agilidade, a rede oferece o serviço “Compre e retire” para a retirada dos produtos na loja, ou ainda a tradicional entrega em domicílio.

Serviço: Reinauguração Arena Atacado

Data: 18/05/2023

Horário: 07h00

Endereço: Avenida Santana, 1100, Jardim Amanda, Hortolândia, SP

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 7h às 22h. Domingo das 7h às 20h