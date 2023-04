Mediterrâneo Pescados oferece variedade de peixes na Semana Santa

Durante a semana de Páscoa, as lojas estarão abertas todos os dias - Foto: Divulgação

Com unidades em Americana e Santa Bárbara d’Oeste, a Mediterrâneo Pescados tem como especialidade os peixes. São produtos frescos e uma ampla variedade capaz de atender no dia a dia e, especialmente, em épocas como a Semana Santa.

À disposição dos clientes estão peixes como bacalhau, salmão, tilápia, pescada, além de camarão, polvo e lula, entre outras opções. Além dos peixes de água doce e salgada, a Mediterrâneo também oferece frutos do mar.

As lojas ainda disponibilizam carnes bovinas, como contrafilé e picanha, e itens como vinhos, espumantes, queijos, massas, molhos, especiarias, temperos e conservas.

“A Mediterrâneo Pescados é uma distribuidora e possui uma grande variedade de pescados e frutos do mar com a melhor procedência em importados de vários países e referência em pescados. Além do atacado, agora atendendo o consumidor final, a empresa que tem mais de 20 anos de experiência abastece os restaurantes entre outros em nossa região”, informa a rede.

Durante a semana de Páscoa, as lojas estarão abertas todos os dias, inclusive na sexta-feira e no domingo. A Mediterrâneo oferece também o atendimento delivery pelo WhatsApp (19) 99354-8258.

Pelo site mediterraneopescados.com.br também é possível realizar o pedido e receber em casa.

Confira abaixo o endereço das lojas da Mediterrâneo Pescados

Loja 1 | Americana

Rua Fernando Camargo, 559 – Centro

(19) 3407-4248

WhatsApp: 99354-8258

Horário de funcionamento

Dia 6/4 (quinta): das 8h30 às 19h

Dia 7/4 (sexta): das 8h às 14h

Dia 8/4 (sábado): das 8h às 18h

Dia 9/4 (domingo): das 8h às 13h

Loja 2 | Santa Bárbara

Rua Ipanema, 489, Jardim Batagim

(19) 2214-4952

WhatsApp: 99963-3951

Horário de funcionamento

Dia 6/4 (quinta): das 8h às 18h

Dia 7/4 (sexta): das 8h às 14h

Dia 8/4 (sábado): das 8h às 14h

Dia 9/4 (domingo): das 8h às 13h

Loja 3 | Santa Bárbara | Mercado da Cidade

Rua Floriano Peixoto, 1653 – Centro

WhatsApp: 99810-7463

Horário de funcionamento