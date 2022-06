Maxcon se destaca no mercado com foco voltado à qualidade e sustentabilidade

Localizada no distrito de Barão Geraldo, em Campinas, a Maxcon tem a missão de fornecer equipamentos ecologicamente corretos com qualidade, comprometimento e preço justo aos diversos setores, entre eles a construção civil e eventos, de forma a contribuir positivamente com o crescimento sustentável do Brasil.

A empresa atua no mercado desde 2011 com foco na qualidade e sustentabilidade, e é composta por uma equipe de 20 profissionais treinados para melhor atender as especificações e prazos solicitados pelos clientes.

No setor de obras, os containers são utilizados como almoxarifados, escritórios, sanitários, refeitórios, vestiários, entre outros. Sempre em conformidade com a norma regulamentadora 18.

A empresa, nos 11 anos de existência, com direção do empresário Júlio César de Arruda, de 53 anos, tem se destacado por atender os clientes com qualidade e prestatividade. Dentro do portfólio atendido se destaca a ampliação do Aeroporto de Viracopos, em Campinas.

Importante ressaltar que o empresário concretiza um sonho de poder contribuir com o desenvolvimento do País sem prejuízos ao meio ambiente. Haja vista que os equipamentos são reutilizáveis e os dejetos coletados nos banheiros químicos são depositados em estações de tratamentos de esgotos legalizadas (Sanasa e Sabesp).

A utilização da água sempre foi uma preocupação, pois é utilizada na lavagem dos equipamentos e nos reservatórios dos banheiros químicos. Desta forma, houve investimentos em reservatórios para armazenamento de águas de chuvas, totalizando hoje 45 mil litros de água.

Equipe de colaboradores da Maxcon – Foto: Claudeci Junior

Empresário Júlio César de Arruda, de 53 anos, é quem está à frente da Maxcon – Foto: Claudeci Junior_O LIBERAL













– Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Os veículos que fazem as higienizações dos banheiros químicos são montados com tanques e bombas de sucção para assim evitar o contato manual com os dejetos. Com o devido uso de EPIs, o cuidado preserva a saúde dos colaboradores.

Outra forma de ajudar o meio ambiente é orientar os clientes a seguirem a NR 18. Esta norma, além de outros requisitos, regulamenta a quantidade de equipamentos com o número de trabalhadores, evitando assim que o ambiente interno do container fique com superlotação e os reservatórios dos banheiros químicos transbordem.

HISTÓRICO. Ao olhar desde a data de fundação até os dias atuais, o diretor da empresa conta o quanto a Maxcon progrediu em pouco tempo. Ainda de acordo com o diretor Júlio César de Arruda, quando a empresa começou havia disponível para os clientes 150 containers e 40 banheiros. Hoje, o empresário relata que tem 450 containers e 350 banheiros químicos em estoque, um aumento de 200% e 775% de materiais prontos para uso, respectivamente.

Para Júlio, a grande mudança da empresa ocorreu em 2012, quando ela foi a fornecedora de 50 containers e 100 banheiros químicos para as obras de expansão do Aeroporto de Viracopos. “Nós demos um passo muito grande quando fechamos essa obra. Nós tínhamos a responsabilidade por esses materiais e pela limpeza deles, que acontecia três vezes ao dia e também à noite. A história da Maxcon é dividida entre o antes e o depois da obra do aeroporto. Crescemos muito”, avalia o diretor.

FUTURO. Com um grande número de clientes atendidos, Júlio menciona que a maioria deles é da Região Metropolitana de Campinas. E para a Maxcon se consolidar cada vez mais, ele pretende continuar com o sistema de qualidade ISO 9001, cujo primeiro selo de qualidade foi adquirido em 2015, pois desta forma a excelência no atendimento estará em foco juntamente com a sustentabilidade.

Para os próximos anos, a previsão é de aumentar a capacidade de captação de água da chuva e buscar uma área própria para novos investimentos.

Painel de Negócios: conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.