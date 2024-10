Movelaria Margutti inaugura filial em Balneário Camboriú (SC) com foco em inovação

A Movelaria Margutti (@movelariamarguttibc) é reconhecida pela excelência em fabricação de móveis sob medida e, em agosto deste ano, a empresa deu mais um passo significativo em sua trajetória com a inauguração de sua nova filial em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

A escolha de Balneário Camboriú reflete a busca da movelaria por um público exigente e diversificado. A cidade, conhecida por atrair turistas de diferentes regiões, permite à empresa expandir suas fronteiras, atendendo não apenas os moradores locais, mas também clientes que frequentam a região em busca de refúgios sofisticados, como casas de veraneio.

“Escolhemos Balneário por ser um lugar onde já temos clientes e onde vemos um grande potencial de crescimento. A cidade recebe pessoas de todo o Brasil, o que nos dá a oportunidade de abrir novas portas e expandir ainda mais nossa base de consumidores”, comenta o consultor de negócios André Ribeiro.

A nova unidade, assim como a matriz em Santa Bárbara d’Oeste – localizada na Rua do Café, 634, no Jardim Pérola -, oferece um serviço completo de consultoria e fabricação de móveis sob medida, destacando-se pela capacidade de reunir em um só lugar todas as etapas do processo de decoração de interiores.

Nova unidade foi inaugurada em Santa Catarina – Foto: Divulgação

Enquanto outras marcenarias da região fornecem serviços limitados ou específicos, a Movelaria Margutti se posiciona como uma solução integrada.

A loja possibilita que o cliente finalize a compra de todos os itens de decoração, do mobiliário à iluminação, sem precisar lidar com diferentes fornecedores e serviços.

“Aqui, o cliente pode comprar tudo em um só lugar, e isso tem sido um grande diferencial para nós. Temos um showroom completo, onde apresentamos quase todos os nossos acabamentos e formas de utilização dos móveis”, explica André.

Essa abordagem integral é complementada por um forte investimento em tecnologia. A Movelaria Margutti tem aprimorado constantemente seus processos produtivos e, em 2024, modernizou toda a linha de fabricação com maquinários inteligentes de última geração.

Essas máquinas mais rápidas e precisas permitem a produção de móveis com acabamento superior, incluindo bordas mais espessas que garantem durabilidade e segurança.

Além disso, a empresa destaca a personalização como um dos pilares do seu trabalho, oferecendo opções de usinagem e peças laqueadas, serviços que muitas vezes são terceirizados por outras marcenarias. “Temos nossa própria cabine de pintura e uma equipe dedicada, o que nos permite garantir a qualidade desde o início até a entrega final do produto”, acrescenta.

O compromisso da Movelaria Margutti com a excelência vai além da fabricação. Cada etapa do processo, desde a venda até a instalação final, é monitorada de perto.

Os proprietários Israel Geraldi e Lucas Margutti – Foto: Divulgação Guilherme Magalhães, Diego Siriani, Fernando Siriani, André Ribeiro e Nilton Duarte – Foto: Divulgação O médico Cássio Rossi, com a esposa Arly – Foto: Divulgação

A empresa setorizou suas operações, garantindo que cada fase seja gerenciada de forma independente, mas integrada. Isso inclui desde o desenvolvimento do produto até a logística de entrega, passando pela pré-montagem e instalação. Outro ponto de destaque na unidade de Balneário Camboriú é a aposta nas formas orgânicas. O showroom da nova filial exibe móveis curvos, com acabamentos em lâmina natural e laca, uma tendência que já vem sendo trabalhada pela empresa em Americana e região, mas que agora está sendo expandida para o litoral catarinense.

“Aqui, estamos introduzindo novidades no design, como móveis curvos, que são pouco comuns na região. Isso tem chamado bastante atenção e atraído profissionais que querem inovar nos seus projetos”, afirma o consultor.

Ao final, a Movelaria Margutti reforça seu compromisso com a qualidade e a inovação, destacando que o processo de escolha dos materiais e fornecedores é fundamental para garantir que o cliente tenha um produto de excelência.

“Acompanhe nossas redes sociais, visite nossa fábrica ou loja e converse com nossos consultores especializados. Eles estão sempre prontos para explicar as diferenças e ajudar o cliente a tomar a melhor decisão”, conclui.

Conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo e-mail ou no WhatsApp (19) 99708-8831.