Loteamento Parque Fortaleza: qualidade de vida e oportunidade de investimento

Vistos de cima, os lotes do Parque Fortaleza, em Nova Odessa - Foto: Divulgação

Localizado em Nova Odessa, o loteamento fechado Parque Fortaleza tem se destacado como uma joia rara no mercado imobiliário. A primeira fase do empreendimento, com 237 lotes, foi entregue com sucesso e, desde então, não tem parado de crescer.

“Iniciamos a venda da segunda fase logo após a conclusão da primeira, e estamos muito satisfeitos em anunciar que já atingimos a marca de 60% dos lotes vendidos nesta etapa”, afirma Sebastião Silveira, gerente de vendas do Parque Fortaleza 1 e 2.

A localização do Parque Fortaleza é um dos principais atrativos. Enquanto Americana e Sumaré experimentaram um rápido desenvolvimento, o lado de Nova Odessa onde o empreendimento está situado permaneceu intocado por muito tempo.

“Estamos cercados por um cinturão verde intocável, o que torna nosso loteamento uma verdadeira joia em meio à paisagem urbana em constante expansão”, enfatiza Silveira.

O Parque Fortaleza fica na Fazenda Fortaleza, uma das mais tradicionais e conhecidas da região. Contempla mais de 22 mil árvores recém-plantadas, além das diversas espécies já existentes, totalizando um espaço de 174 mil metros quadrados de áreas verdes.

Além da vasta área verde preservada e de uma paisagem exuberante, o loteamento fica próximo a diversos centros comerciais, shoppings, supermercados, escolas, praças e hospitais e distante apenas 10 minutos de Americana e 120 quilômetros da capital.

Como se não bastasse a localização privilegiada, o empreendimento oferece uma infraestrutura de primeira classe. “Nossa preocupação com a estética e a qualidade de vida é evidenciada pela fiação subterrânea e iluminação em LED, garantindo que nossos moradores desfrutem de um ambiente livre de fios soltos e tenham a segurança e o conforto desejados”, diz o gerente de vendas.

O loteamento também conta com academia completa, playground, duas quadras poliesportivas e churrasqueiras, tudo disponível desde o primeiro dia para aqueles que adquirirem um terreno, além de amplo salão de festas. A intenção dos empreendedores é criar uma comunidade completa, onde as pessoas possam viver, se divertir e socializar, tudo em um único lugar.

A portaria do Parque Fortaleza, em Nova Odessa – Foto: Divulgação

Facilidade de pagamento

O Parque Fortaleza se destaca ainda por oferecer preços altamente competitivos na região. “Atualmente, é difícil encontrar algum empreendimento com uma média de preço de R$ 650,00 por metro quadrado que combine qualidade de infraestrutura e localização única”, afirma Silveira.

Os lotes têm área a partir de 490 metros quadrados. O loteamento oferece parcelamento em até 120 meses, tornando a aquisição de um terreno ainda mais acessível aos compradores. O acesso para o empreendimento é pela Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg, na altura do nº 276.

Conheça mais sobre o Parque Fortaleza

www.parquefortaleza.com.br

WhatsApp: (19) 99977-1067