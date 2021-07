Lojas Zanini promove ‘Sábado de Férias’

Evento será realizado neste sábado na loja matriz, a partir das 10 horas, e também no Tivoli Shopping, a partir das 15 horas

Evento será realizado na matriz e no Tivoli Shopping - Foto: Divulgação

A Zanini está sempre promovendo ações para agradar pais e crianças, afinal, além de ser a loja da cidade também é conhecida por oferecer produtos para toda família.

Por essa razão, com as férias escolares, eles não poderiam deixar de idealizar algo para divertir os pequenos e ajudar os pais a fazerem algo para marcar esse período de recesso escolar, momento onde o que as crianças mais precisam é gastar energia.

Sendo assim, acontece hoje, dia 24, a ação “Sábado de Férias”, tanto na matriz da Avenida Doutor Antônio Lobo, 615, centro de Americana, quanto na filial do Tivoli Shopping, em Santa Bárbara.

Segundo Silvana Rosinelli, a proposta é aproveitar o mês de férias das crianças para trazer um sábado diferente. Entre as atividades, está pintura facial, camarim da beleza e distribuição de algodão doce. Silvana conta que no camarim, as meninas devem se divertir muito.

“Faremos penteados nos cabelos delas, como trança embutida, rabinhos de cavalo, dreads e acessórios lindos para alegria de todos”, ressalta.

Além da diversão, a Zanini também se preocupou com a segurança dos participantes, portanto a atividade seguirá os protocolos de segurança contra a Covid-19.

Silvana explica que a ação será feita no estacionamento e ao ar livre. “Os pincéis serão descartáveis e a pintura não precisa ser no rosto, assim a criança não precisa tirar a máscara”.

Para finalizar, ela convida: “Venham curtir as férias aqui na Zanini! Com total segurança, distanciamento social e muita diversão”.

Serviço: Sábado de Férias na Zanini

Matriz: das 10h às 13h

Tivoli Shopping: a partir das 15h