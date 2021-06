Little Maker lança versão gratuita da Plataforma Significa para professores

Os professores da região podem contar com uma ferramenta de registro e análise da jornada de aprendizagem dos estudantes, de forma online e gratuita. A Plataforma Significa, elaborada pelo Little Maker, está disponível para os profissionais que tenham interesse em utilizá-la. É necessário apenas preencher um cadastro para acessar a plataforma.

Fundador da Little Maker, Diego Thuler explicou que a Plataforma Significa foi criada para registrar diversas atividades, não se restringindo ao ensino maker. Ele exemplificou que pode ser usada para avaliar feiras culturais e científicas, experimentos, trabalhos de produção de textos e mesmo pesquisas.

“Criamos uma possibilidade de acesso gratuito, qualquer professor, de qualquer disciplina, pode fazer o cadastro e usar a plataforma com todos os recursos de avaliação, dados, portfólio, ebook, boletim”, contou Diego. “É uma versão gratuita e completa, não é uma versão temporária. É uma contribuição que estamos dando porque acreditamos em uma educação diferente, queremos apoiar esses professores”, revelou.

A Plataforma Significa é uma importante ferramenta para analisar os resultados de atividades inovadoras propostas por professores, possibilitando uma avaliação formativa, que analisa o processo de aprendizagem.

“Muitos professores tem aulas diferenciadas, bolam atividades, aulas super diferentes, mas acabam não tendo uma forma de medir o sucesso, mostrar os resultados. É preciso ter um instrumento que viabilize essa avaliação de forma sistemática e constante. A avaliação formativa acaba sempre muito associada a prática pedagógicas mais inovadoras”, disse Diego.

Diego Thuler, fundador da Little Maker – Foto: João Carlos Nascimento – O Liberal

“A plataforma então é muito forte para esses dois objetivos: conscientizar sobre a importância da avaliação formativa e trazer holofotes para práticas inovadoras, que merecem ser replicadas”, indicou o Fundador da Little Maker.

O que é avaliação formativa?

A avaliação formativa faz uso de algum instrumento, como por exemplo uma prova, para analisar o processo de aprendizagem. Seu objetivo não é dar uma nota, e sim identificar os pontos fracos do processo de ensino, inclusive do próprio método do professor. Ela ajuda a traçar meios de formação que correspondam às características individuais de cada aluno.

“O ponto principal da avaliação formativa é que não rotula o aluno, não é sobre saber se passou ou não, mas sim aquela análise que se consegue obter ao longo do processo e permite agir enquanto é tempo”, explicou Diego.

Para que seja efetiva, ela deve ser realizada continuamente e em diferentes ocasiões. Muitos professores já realizam a avaliação formativa de maneira instintiva, mas sem documentá-la para analisar ao longo do tempo. A Plataforma Significa atua como uma ferramenta que registra essa trajetória e permite a análise global do processo.

Serviço

Para conhecer mais sobre a Plataforma Significa, acesse o site e faça o cadastro.

Painel de Negócios: conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.