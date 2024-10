Lahr Esquadrias comemora 35 anos de excelência e inovação no mercado

Empresa de Americana celebra trajetória com uma gama de produtos de alto padrão

A Lahr Esquadrias, de Americana, comemora um marco significativo nesta terça-feira: 35 anos de trajetória no mercado de esquadrias de alumínio, consolidando-se como uma referência em qualidade, inovação e compromisso com seus clientes.

Fundada em 1989, a empresa passou por transformações e desafios que moldaram seu sucesso e hoje, mais do que nunca, se destaca pelo foco em obras de alto padrão.

Ao longo de mais de três décadas, a Lahr Esquadrias enfrentou diferentes cenários econômicos e políticos no País. “Passamos por várias mudanças de governos, enfrentamos a inflação dos primeiros anos e, mais recentemente, a pandemia”, comenta Lucas Lahr, diretor da empresa.

Esses obstáculos foram superados com a habilidade da Lahr de se reinventar, sempre com um olhar atento às necessidades do mercado.

Nos primeiros 15 anos de atuação, a empresa estava focada em obras verticais, atendendo grandes empreendimentos. Porém, com o início dos anos 2000, surgiu uma oportunidade de se dedicar a obras residenciais de alto padrão.

Essa mudança de estratégia exigiu que a Lahr Esquadrias se aprofundasse ainda mais nos desejos e expectativas de seus clientes. “O nosso foco sempre foi entregar o que o cliente deseja em termos de acabamento, cores, tipos de vidros e perfis de alumínio. É isso que nos diferencia no mercado”, diz.

Um dos momentos mais marcantes dessa história de sucesso foi a conquista da sede própria, no início dos anos 2000, na Rua do Vidraceiro, 172, Jardim Werner Plaas, em Americana. Mais recentemente, outro marco importante foi a modernização do showroom da Lahr Esquadrias.

A empresa investiu em um espaço que reflete as últimas tendências do mercado e possibilita que os clientes vivenciem em primeira mão as inúmeras opções de esquadrias de alumínio disponíveis.

“Nosso showroom hoje é um dos nossos maiores orgulhos. Ele mostra a diversidade de opções que oferecemos e nos permite realizar o sonho de cada cliente na parte de portas e janelas”, destaca Lahr.

Espaço oferece inúmeras opções para os clientes – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Novas tecnologias foram incorporadas nos produtos – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

Manter a qualidade e a inovação ao longo de 35 anos não é uma tarefa simples, mas a Lahr Esquadrias conseguiu estabelecer um padrão de excelência em todos os seus processos.

Desde o atendimento inicial até o pós-venda, a empresa se dedica a garantir que cada etapa seja realizada com o máximo de atenção aos detalhes.

“Nosso alto padrão de qualidade é reflexo do compromisso que temos com os nossos clientes. Cada projeto é único, e tratamos cada solicitação com a seriedade que ela merece”, pontua.

Além disso, a empresa está sempre de olho nas tendências e inovações do mercado, tanto no Brasil quanto no exterior.

A equipe da Lahr Esquadrias busca constantemente referências em centros maiores, como São Paulo, e até mesmo em mercados internacionais, para trazer o que há de mais moderno e relevante para seus clientes.

Para comemorar seus 35 anos e continuar crescendo, a Lahr Esquadrias não para de olhar para o futuro. A empresa aposta no treinamento e capacitação de sua equipe como um dos pilares para seu sucesso contínuo.

Outro aspecto fundamental para o futuro da Lahr é a incorporação de novas tecnologias em seus processos e produtos.

A empresa entende que o mercado de esquadrias está em constante evolução e, por isso, continua a investir em soluções que garantam não apenas o alto padrão estético, mas também a eficiência e a durabilidade de suas esquadrias. O suporte da comunidade local foi e continua sendo essencial para o sucesso da Lahr Esquadrias.

Essa proximidade com os clientes, aliada a um atendimento personalizado e ao comprometimento com prazos e qualidade, é o que faz da Lahr Esquadrias uma empresa diferenciada no mercado de esquadrias de alumínio.

Desde sua fundação, a empresa mantém o mesmo CNPJ, um símbolo de idoneidade e seriedade. “Cada pedido que recebemos é tratado com o máximo de cuidado, e fazemos questão de cumprir todas as expectativas em termos de qualidade e prazo”, finaliza.

