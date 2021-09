Koldi Sorvetes completa cinco anos

Com produtos artesanais que unem sabor e saúde, a Koldi Sorvetes, de Americana, completa cinco anos de existência neste mês. A empresa se consolidou no mercado com uma unidade na Rua Dr. Cândido Cruz, no bairro Vila Rehder, e já tem planos para uma expansão.

Fundada há cinco anos, sorveteria funciona atualmente na Rua Dr. Cândido Cruz, na Vila Rehder, onde fabrica e vende sorvetes – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal

A trajetória da Koldi começou respaldada já por quase meia década de experiência em fabricação de sorvetes, segundo a proprietária Juliana Gardini Volpi Sousa, de 35 anos. “Nós já temos esse ‘know-how’ no ramo de sorveteria. No caso, meu pai já trabalha nesse ramo de sorvetes há quase 50 anos”, conta.

Todo esse conhecimento resultou num self-service repleto de variedade. As pessoas também podem levar para casa potes de um ou dois litros.

“Contamos com mais de 50 sabores de sorvetes de massa servidos em nosso self-service com acompanhamentos exclusivos, como os biscoitos wafer produzidos na própria sorveteria, além de contar com mais de dez sabores diferentes de picolés”.

No entanto, o estabelecimento também se especializou em outros produtos, inclusive açaí, para o qual há pelo menos 30 alternativas de acompanhamento.

A empresa oferece, ainda, diferentes tipos de café gourmet, desde o tradicional espresso até opções com sorvete, chantilly, chocolate, entre outros ingredientes.

A Koldi possui um ponto fixo, mas sua marca também está presente em outros estabelecimentos, fator que contribuiu para o fortalecimento da empresa, de acordo com Juliana.

“Nós temos muita procura para pontos de vendas externos. No caso, nós colocamos freezers em outros comércios e também fornecemos sorvete de massa para diversos restaurantes da região”, diz.

Durante toda sua história, Koldi atuou em prol do bem-estar de seus clientes, tanto é que seus sorvetes não possuem conservantes, gordura trans e nem corantes artificiais.

“Sorvete cremoso, gostoso e saudável, capaz de transmitir pura alegria em cada sabor”, aponta a proprietária, que defende a ideia de que sorvete não precisa ser consumido apenas no calor.

Sorveteria oferece mais de 50 sabores de massa em loja – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal.JPG

“Para nós, sorvete é coisa para se tomar todos os dias. E, por isso, nossa marca traz um divertido pinguim como símbolo, porque, seja no frio ou no calor, sorvete é para ser apreciado a qualquer hora”, destaca.

A sorveteria fica aberta todos os dias, das 11 às 22 horas, e trabalha com entrega pelos aplicativos iFood e Uber Eats. A Koldi também planeja, futuramente, ter unidades em outros pontos. “Nós estamos vendo outras cidades para montar outras lojas”, afirma Juliana sobre os planos.

