Imobiliária Porto Seguro comemora 35 anos de atuação

Sob direção familiar, imobiliária tradicional de Americana chega a marco em sua história, atenta à evolução do mercado e com compromisso de sempre oferecer o melhor aos clientes

A imobiliária Porto Seguro comemora 35 anos de existência em 2021. Tradicional em Americana, a empresa foi inaugurada em 1986 e, durante todo este tempo, permaneceu localizada na Rua Gonçalves Dias, na Vila Medon, antigo bairro da cidade.

Com farol símbolo na fachada, imobiliária tem prédio moderno na Vila Medon – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“Ficamos muito felizes em poder celebrar mais um ano dos negócios e também comemorar a história de nossa querida cidade, que neste mês chega a 146 anos de existência. Sentimos que fazemos parte da história de Americana”, disse o presidente da Porto Seguro, Marcos Antonio Frederico, mais conhecido como “Seu Fred”.

A imobiliária, assim como a cidade, evoluiu e, nestes 35 anos de existência, o presidente aponta duas principais transformações na empresa. A primeira delas é a troca das moedas no País e, a segunda, a chegada da tecnologia nos anos 2000.

“Quando tivemos a mudança do Cruzado para o Real, lá nos anos 90, foi um momento que consideramos ponto alto na imobiliária. E nos anos 2000, tivemos o período de digitalização dos nossos negócios”, comentou Seu Fred.

De acordo com ele, os papéis que antes eram preenchidos manualmente passaram a ser digitalizados, além do início do uso de computadores e aparelhos celulares na empresa.

Durante sua existência, a imobiliária também complementou o modelo de negócio. Nos primeiros anos, quando ainda a empresa fazia parte de uma sociedade, a Porto Seguro era focada nas locações de imóveis. Entretanto, após ver a necessidade e a procura por parte dos clientes pela compra, a empresa passou a ter à disposição de seus parceiros a compra de imóveis.

Apesar da chegada da tecnologia e das transformações durante os anos na empresa, o lema da imobiliária permaneceu desde sua fundação e é algo que não deverá ser mudado pelas próximas gerações. O símbolo da empresa é um farol e no ambiente náutico, quando um marinheiro encontra esta construção, significa que naquele lugar se encontra em um porto seguro.

“Queremos que a nossa imobiliária seja assim, um porto seguro para os nossos clientes. Nosso negócio é focado na satisfação de quem confia na gente para realizar seus sonhos”, explicou o presidente.

Próxima geração

Na Porto Seguro os negócios são passados de pai para filha. Por ser uma empresa familiar, a filha de Seu Fred, Natália Santon Frederico, é a próxima geração a assumir os negócios da família.

Os colaboradores da Porto Seguro; fundada em 1986, imobiliária é empresa familiar e já mira evolução no comando com as próximas gerações – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“Estou muito feliz em poder já começar a aprender sobre os negócios com meu pai. Tenho certeza que com esse professor, continuarei a prestar o melhor serviço aos nossos clientes”, disse ela.

De olho na transformação do mundo, a imobiliária tem evoluído a cada dia. Atualmente, a Porto Seguro conta com um site onde os interessados em locar ou comprar um imóvel podem ver pela plataforma as opções disponíveis na cidade e bairro que mais desejar, com fotos e metragens do imóvel. Também é possível acrescentar a quantidade de dormitórios, bem como o tipo de imóvel ideal.

A imobiliária também está presente nas redes sociais e no WhatsApp. Nesta plataforma, os interessados podem conversar com corretores que estão à disposição dos clientes para acompanhar durante a visita a um imóvel e, também, auxiliar os clientes a fecharem o melhor negócio.

“Vamos continuar evoluindo para atendermos nossos clientes da melhor forma e firmarmos parcerias que continuaremos levando para as próximas gerações”, finalizou Natália.

