Hotel Florença passa a disponibilizar bicicletas aos hóspedes em Americana

O Hotel Florença, localizado na Avenida Cillos, no Jardim São Pedro, em Americana, passa a oferecer a partir desta terça-feira, 10 de janeiro, bicicletas aos hóspedes. Além de promover a sustentabilidade, qualidade de vida e o transporte limpo, a novidade atende a uma necessidade dos próprios clientes.

De acordo com Danúbia Batagello, gerente de vendas do hotel, a ideia surgiu para atender o público que busca opções mais saudáveis, principalmente na alimentação e conscientização ambiental.

“Muitos hóspedes saem para realizar caminhada e corrida na Avenida Brasil e ficam encantados. Acreditamos que oferecendo as bicicletas, eles poderão desfrutar de um passeio, conhecendo mais lugares e experiências diferentes”, explica.

Bicicletas passarão a ser disponibilizadas a partir de 10 de janeiro – Foto: Divulgação

O uso de bicicleta só traz benefícios, tanto para a saúde das pessoas, quanto para a cidade, já que é um transporte sustentável, não polui e contribui para a mobilidade urbana. Inicialmente, o Hotel Florença disponibilizará três bicicletas para uso urbano que poderão ser locadas a partir do preenchimento de um termo de responsabilidade.

“Nosso projeto tem início com três unidades e planejamos ampliar de acordo com a aceitação do produto. A locação é para que possamos tanto realizar as manutenções como começar com uma quantidade menor”, explica Danúbia.

Para retirar as bicicletas, os hóspedes deverão se dirigir a recepção, assinar o termo e colocar os equipamentos de segurança. O valor da locação será lançado na conta do cliente e o pagamento será realizado apenas no checkout.

SOBRE O FLORENÇA. O hotel existe desde 1985 e se destaca pelos serviços de qualidade e requinte. A estrutura conta com uma piscina e sauna integradas, academia, área para eventos, casa de chá, bar, restaurante, recepção 24 horas, suítes presidenciais com banheira de hidromassagem, aparthouse (quartos mobiliados com cozinha completa), entre outros.

Além de todos os diferenciais, o Florença possui ótima localização, próximo de restaurantes, farmácias, supermercados e de uma das principais avenidas da cidade, a Avenida Brasil.

Painel de Negócios: conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.