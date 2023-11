Fim do PPRA e início do PGR: entenda a mudança e como o Sesi-SP pode ajudar

Desde 3 de janeiro de 2022, uma mudança impacta a gestão de segurança e saúde no trabalho: o PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) tornou-se obrigatório, substituindo o PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) com a entrada em vigor da nova NR-1 (Norma Regulamentadora n° 01).

Elaboração do PGR é fundamental para a segurança no trabalho – Foto: Sesi / Divulgação

O PGR representa uma evolução na abordagem da segurança ocupacional, materializando o gerenciamento de riscos de maneira multidisciplinar e sistematizada. Compreendendo, no mínimo, o inventário de riscos e o plano de ação, conforme a NR-1, o programa visa a melhoria contínua das condições de exposição dos trabalhadores a elementos químicos, físicos, biológicos, de acidentes e ergonômicos.

Trata-se de uma obrigação constante na NR-1. Dessa forma, todos os empregadores que mantenham trabalhadores como empregados (CLT) devem providenciar a elaboração do PGR.

O Sesi-SP, comprometido com a preservação da vida e o bem-estar dos trabalhadores, criou a Trilha de SST (Segurança e Saúde do Trabalho), um programa estratégico para auxiliar gratuitamente as indústrias na adequação ao PGR.

O programa tem como objetivo prevenir multas e autuações relacionadas ao eSocial, reduzir custos e riscos legais por meio de inteligência de dados, atender aos requisitos das NRs e, consequentemente, elevar a produtividade e competitividade das indústrias em São Paulo.

Etapa das trilhas: Portfólio de produtos disponibilizados pelo Sesi-SP para ajudar as empresas – Fonte: Sesi-SP – Foto: Editoria de Arte / Liberal

A Trilha de SST do Sesi-SP é uma alternativa para as empresas que buscam uma transição “sem dor de cabeça” do PPRA para o PGR. Oferece suporte especializado na execução das medidas previstas no plano de ação, garantindo uma gestão mais assertiva das condições críticas no ambiente de trabalho.

“O gerenciamento de riscos deve ocorrer de forma contínua nas organizações, envolvendo as etapas de identificação dos perigos, avaliação e controle dos riscos. A utilização de uma ferramenta (software), neste caso, é fundamental para maior assertividade na tomada de decisão”, explica Alexandre Mendes Pinto, engenheiro de Segurança do Trabalho do Sesi-SP.

