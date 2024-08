Fidam recebe Exposição Nacional de Orquídeas no próximo fim de semana, em Americana

Presidente do Círculo Americanense de Orquídeas, Jean afirma que diversidade é um dos principais atrativos - Foto: Leonardo Matos/Liberal

Americana recebe no próximo fim de semana um evento feito especialmente para os amantes de plantas. Nos dias 16, 17 e 18 de agosto, a Fidam (Feira Industrial de Americana) será sede da 52ª edição da Exposição Nacional de Orquídeas, assim como da 2ª AgroUrbana de Americana e do primeiro Encontro Paulista sobre Agricultura Urbana. A entrada e o estacionamento são gratuitos.

O evento é idealizado pelo CAO (Círculo Americanense de Orquídeas), em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente de Americana.

De acordo com a organização, a expectativa é receber cerca de 10 mil visitantes durante os três dias. Entre as espécies que o público terá à disposição, estão amethystoglossas, lueddemannianas e nobiliors.

O presidente do CAO, Jean Falcade, citou a diversidade de exposições como um dos principais atrativos

do evento. “Neste ano teremos mais de 1,2 mil plantas expostas, de vários estados brasileiros”, explicou.

No primeiro dia, uma sexta-feira, a programação será das 8h às 20h. Além da venda de orquídeas, flores, verduras, mudas, hortaliças, insumos, crédito nacional, infraestruturas para cultivo e itens do gênero, a Exposição Nacional contará com palestras e debates ao longo do dia.

Orquídea – Foto: Leonardo Matos/Liberal Orquídea – Foto: Leonardo Matos/Liberal

Entre as temáticas abordadas, estarão gestão da unidade produtiva, inovação e tecnologia, enfrentamento às mudanças climáticas e produção agrícola.

Além disso, haverá a tradicional premiação aos expositores. A organização conta com uma equipe de jurados orquidófilos que avaliam as plantas conforme a qualidade técnica de cada uma e elencam as três melhores que estão expostas.

Na edição do ano passado, as premiações foram divididas nas categorias espécie nacional, estrangeira, híbrido, micro/botânica, exótica, sazonal 1, sazonal 2 e melhor planta.

“Com certeza a feira vai estar bem maior [em relação à edição do ano passado], com mais parceiros chegando, parceiros que estiveram em 2023. Vai ser um evento e tanto em 2024”, completou Jean.

Serviço

Evento: 52ª Exposição Nacional de Orquídeas, 2ª AgroUrbana de Americana e 1º Encontro Paulista sobre Agricultura Urbana

Dias: 16, 17 e 18 de agosto

Horários: das 8h às 20h, nos dias 16 e 17; e das 8h às 16h, no dia 18

Local: Fidam – Avenida Nossa Senhora de Fátima, 200, Vila Israel

Entrada e estacionamento gratuitos

Painel de Negócios

