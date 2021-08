Empresas retomam atividades que promovem bem-estar do trabalhador

Com o avanço da vacinação e a melhora nas perspectivas da Covid-19, as empresas retomaram o planejamento de atividades que promovem o bem-estar e a saúde do trabalhador. Esse é o registro feito pela área de Promoção à Saúde do Sesi-SP na região, que atende Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Paulínia e Cosmópolis.

A ginástica laboral é um dos programas mais procurados pela indústria, pois melhora a qualidade de vida do funcionário, o que influencia diretamente na sua produtividade e no rendimento da empresa. Desde o início da pandemia, as organizações aderiram à modalidade online do programa e algumas optaram pela suspensão, realidade que hoje está sendo modificada com a melhora dos indicadores da pandemia.

Segundo Matheus Mendes, coordenador de Relacionamento com a Indústria e Comunidade do Sesi, três multinacionais da região, duas metalúrgicas e uma têxtil, reativaram, em julho, as atividades presenciais de ginástica na empresa.

“Muitas indústrias mantiveram os programas e investiram em equipamentos de proteção individual e distanciamento. O Sesi modificou o planejamento de aula e as interações deram lugar a práticas individuais. Também passamos a oferecer o serviço de forma online, que foi adotado por várias instituições. Hoje, muitas empresas estão retomando os programas no formato presencial, entendendo que são atividades essenciais na jornada de trabalho, com a segurança da vacinação dos colaboradores”, afirma Mendes. O programa Sesi Ginástica na Empresa possui metodologia própria, combinando estratégias informativas e motivacionais com a prática corporal. O programa já foi reconhecido como o melhor do País, tendo recebido o Prêmio Marca Brasil por 14 vezes consecutivas (de 2006 a 2019).

Para promover o estilo de vida ativo e saudável, o programa se baseia nos cinco pilares do bem-estar: atividade física, alimentação saudável, relacionamento social, gerenciamento do estresse e comportamento preventivo. O cuidado com a saúde do trabalhador é prioridade do Sesi desde a sua fundação. Pensando na melhoria da qualidade de vida dos colaboradores da indústria, o Sesi oferece atendimento para a promoção do bem-estar, prevenção de doenças, reabilitação, vacinação e alimentação saudável.

Ao cuidar do trabalhador, o Sesi favorece também a indústria, pois os serviços também contribuem com a diminuição dos afastamentos e maior competitividade e produtividade das empresas. Entre os programas, destaque para assessoria esportiva, nutrição, psicologia, yoga e pilates, teleatendimento e telemedicina para monitoramento de doenças crônicas e Reabilitação Corporativa.

