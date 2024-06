Docile inaugura loja no Hopi Hari

Empresa passa a integrar as atrações do parque temático e visa ampliar conhecimento da marca e reforçar estratégia de atuação no varejo

A Docile, referência no segmento de doces e guloseimas, inaugura sua primeira loja no parque temático Hopi Hari, em São Paulo. O novo espaço está localizado em uma área estratégica, na roda gigante, e conta com um ambiente instagramável e divertido para fotos. O movimento faz parte da estratégia da empresa de ampliar o conhecimento de marca a partir da atuação no varejo.

“No Hopi Hari, temos a possibilidade de mostrar o nosso produto de forma diferente e estar mais próximo de públicos que conversam muito com a nossa marca, que são os jovens e as famílias. Criamos um espaço especial, caracterizado com a nossa essência de doçura e gentileza”, afirma o sócio-diretor da Docile Ricardo Heineck.

A loja da Docile segue o conceito já apresentado nos quiosques da marca, com curvas alusivas ao logotipo, em um tom moderno, colorido e atrativo. Há a opção de compra a granel, na qual as guloseimas podem ser vistas em gôndolas de acrílicos, ou embalagens e kits prontos. Um dos diferenciais da operação no varejo é a oferta de doces e guloseimas exclusivas, disponíveis, até então, apenas para o mercado externo.

“Começamos esse novo modelo de negócio com a abertura dos quiosques em Lajeado (RS), cidade onde está a sede da empresa, e no Aeroporto de Congonhas, um projeto que nasceu após alguns anos de estudo e pesquisa. Esse é um novo passo, com o objetivo de consolidarmos a nossa presença em São Paulo e trazermos novas experiências para os nossos consumidores”, reforça Heineck.

A marca Docile, que chega ao Hopi Hari – Foto: Divulgação

Segundo o executivo, assim como o Aeroporto de Congonhas, a escolha do Hopi Hari foi estratégica para os negócios da Docile – um lugar com grande circulação de pessoas e que reúne públicos de diferentes cidades e estados, importante para o crescimento do conhecimento de marca.

Planos de expansão

A empresa ainda tem planos de expandir sua atuação no varejo em todo o país, aliando a qualidade de seus produtos à experiência dos consumidores e reforçando elementos que definem o posicionamento da marca, como doçura e gentileza.

“Temos espaço para consolidar a nossa marca no varejo e mostrar diretamente ao consumidor os nossos valores e tudo aquilo que temos como premissa dentro da Docile. É uma oportunidade incrível de nos conectarmos de maneira mais direta com eles”, aponta.

Para o presidente do Hopi Hari, Alexandre Rodrigues, a parceria com a Docile tem total sinergia com a missão do parque de espalhar alegria e diversão. “Desde 2022, temos revitalizado áreas antigas e inaugurado novas atrações, sempre trazendo o que há de mais moderno e divertido. A loja da Docile é mais um exemplo do nosso compromisso em oferecer experiências inovadoras e de alta qualidade”.