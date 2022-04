De Americana, Helpvend movimenta R$ 5 mi em vendas de clientes em sites de compras

A startup Helpvend, de Americana, movimenta R$ 5 milhões por mês em vendas de fabricantes e intermedeia 70 mil pedidos mensalmente em sites de compras como Amazon, Dafiti, Netshoes, Magalu, Mercado Livre e Shopee

Focada em confecção e moda, principalmente no setor de vestuário, calçados e acessórios, a Helpvend existe há dois anos e já soma 100 clientes, todos inseridos nos marketplaces.

Helpvend é focada em moda e confecção – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“Nós éramos lojistas antes de abrir a empresa e acredito que somos um dos primeiros vendedores em sites de vendas. Nós temos informações privilegiadas, porque temos contato comercial com gerentes de contas dentro de cada canal de vendas”, comentou Nathalia Gimenez, gerente de operações da empresa. Ela está à frente da Helpvend ao lado do CEO Renan Andrade.

Há dois anos, a empresa tem como objetivo descomplicar as vendas pela internet. “Sabemos das dores do lojista e temos a receita pronta para ele. Somos a ponte entre fabricante e canais de vendas, com foco em fabricantes que têm preços mais competitivos”, explicou.

empresa tem como objetivo descomplicar as vendas pela internet – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A partir da experiência da equipe, que soma 13 anos de e-commerce, o grupo promete atingir o público-alvo, o consumidor final, assessorando o cliente com dicas de mix de produtos que são atrativos dentro de sites de compras, tendências e tecidos que devem ser usados pelas confecções.

“O nosso ponto forte é o comercial, então isso faz com que estejamos muito à frente dos concorrentes, porque entramos pela porta da frente da venda, e fazemos o negócio do cliente acontecer de verdade”, disse Nathalia.

Ainda de acordo com a gerente de operações da Helpvend, muitos fabricantes já tentaram vender pela internet, mas não conseguiram por não saberem como fazer e gerir o negócio dentro do site de compras.

“Antes de contratar nossos serviços, geralmente esses fabricantes vendem no atacado, para outras empresas, até tentaram via internet, mas acaba não dando certo. Com a gente, com nosso conhecimento, eles conseguem vender para o consumidor final”, concluiu a gerente.

Com 11 colaboradores na startup, a Helpvend analisa que cresceu muito rápido, em pouco tempo, mas a projeção da empresa é continuar crescendo e atraindo ainda mais clientes.

Serviço

A Helpvend fica localizada no edifício comercial New York, na Avenida Brasil, nº 1.500

Telefone: (11) 98691-5102

contato@helpvend.com.br

