Dani Guilhermino inaugura loja em novo endereço em Americana

A confeiteira Dani Guilhermino, de 36 anos, formada em gastronomia pela Universidade Anhembi Morumbi em 2010, iniciou um novo capítulo da trajetória profissional. Ela mudou sua loja de endereço, para a Rua Fortunato Faraone, 1.403, no Jardim Girassol.

Desde criança, Dani demonstrou uma paixão pela culinária. Começou a cozinhar aos 6 anos, com receitas simples.

Apesar de inicialmente seguir o caminho do direito, inspirada pelo pai, a vida sempre a direcionou de volta à gastronomia. Durante um intercâmbio, Dani percebeu que cozinhar era sua verdadeira vocação, o que a levou a se dedicar integralmente à confeitaria.

Ao retornar a São Paulo, trabalhou em diversos restaurantes e, de maneira natural, sempre se envolvia na área de confeitaria. De volta à sua cidade natal, Americana, Dani tentou novamente o direito, mas a paixão por doces falava mais alto.

Enquanto produzia brigadeiros na casa dos pais, o talento rapidamente se espalhou pelo boca a boca. Após perceber a demanda crescente por seus doces, ela decidiu se dedicar exclusivamente à confeitaria e abriu um pequeno ateliê na Avenida Paulista, em Americana.

Com o tempo, o espaço ficou pequeno para tantas encomendas, especialmente de casamentos. A pandemia da Covid-19 trouxe incertezas, mas também um crescimento inesperado por meio do delivery. Agora, Dani vive um novo marco na carreira.

A loja de doces mudou de endereço, com um espaço maior e mais estruturado. A nova localização permitirá que Dani ofereça não apenas as famosas encomendas para casamentos, mas também produtos à pronta entrega.

Além disso, Dani pretende incluir uma experiência completa com um café especial produzido em um sítio da família. O docinho de mil folhas, o puxa de amendoim com flor de sal e o brigadeiro belga com caramelo continuarão a ser os carros-chefe do ateliê.

“Os doces sempre fizeram parte da minha história. Cada receita tem um pedacinho do meu coração e é feita com muito amor. É incrível ver como meus doces podem fazer parte dos momentos especiais das pessoas”, diz. Os clientes podem acompanhar as novidades sobre a loja pelo Instagram.

