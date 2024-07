Construtora entrega chaves aos novos moradores do Portal dos Ipês, em Santa Bárbara

Entrega das chaves foi realizada em evento no último sábado - Foto: Divulgação

Foi realizado na manhã do último sábado (27) a entrega de chaves dos apartamentos da torre 3 do Condomínio Portal do Ipês, localizado em Santa Bárbara d´Oeste. Ação aconteceu em um evento com muita alegria e emoção, onde vários compradores do imóvel, realizaram o seu sonho da casa própria num lugar privilegiado.

As chaves dos apartamentos das torres 1 e 2 já foram entregues no ano passado e, neste ano, o empreendimento entregou as seguintes áreas comuns de lazer:

Piscina adulto e infantil

Espaço WINE

Salão de Festas

Área Gourmet – Churrasqueiras

Quadra Poliesportiva

Lavanderia Compartilhada

Cinema

Brinquedoteca

Coworking

Sobre a construtora

A Construtora Mingardi e Elias é uma empresa apaixonada por construir sonhos com 30 anos de história. Nesse tempo, já impactou a vida de mil famílias! Com sede em Indaiatuba, a Mingardi e Elias tem ampla atuação em obras industrias, com obras em Campinas, Itapetininga, Valinhos e obviamente Indaiatuba. No segmento residencial possui obras entregues em Porto Feliz, Mirandópolis, Santa Bárbara d´Oeste e Indaiatuba.

Construtora atua no mercado há 30 anos e já impactou a vida de cerca de mil famílias – Foto: Divulgação

O Empreendimento Portal dos Ipês

A melhor vista de Santa Bárbara d’Oeste. O Portal dos Ipês é um condomínio clube com cinco torres e apartamento de até 65m2, com direito a suíte e varanda gourmet. Um grande destaque é a completa área de lazer e serviços, que é uma das maiores da região.

O Residencial Portal dos Ipês está localizado em frente ao Parque dos Ipês, oferecendo uma vista privilegiada do cartão postal da cidade. Com 72 mil m² de área verde, você acordará em um verdadeiro refúgio natural.

Empreendimento conta com cinco torres com apartamentos de até 65m² – Foto: Divulgação

Adeus trânsito e olá diversão!

O empreendimento está próximo à Rodovia Luiz de Queiroz, e dos principais acessos da cidade, com as melhores lojas, serviços, restaurantes e escolas a poucos passos de você. Mais espaço para você e sua família. Um clube completo à sua disposição.

A Mingardi e Elias está na fase final de vendas do empreendimento e comercializando a última e 5 ª torre do empreendimento. Aproveite!

Serviço

O plantão de vendas está localizado no endereço do empreendimento, na Av. Corifeu de Azevedo Marques, nº 1600, em frente ao Parque dos Ipês em Santa Bárbara d´Oeste. Para mais informações, entre em contato através do número (19) 9.8181-0359 ou acesse: https://www.residencialportaldosipes.com.br/ ou https://mingardielias.com.br/