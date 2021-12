Condomínio terá 224 unidades em Santa Bárbara

Empreendimento da Construtora Sega, Reserva Santa Bárbara será construído em localização privilegiada no município

Vista área da localização do Reserva Santa Bárbara – Foto: Divulgação

Santa Bárbara d’Oeste receberá o Reserva Santa Bárbara, o mais novo empreendimento de apartamentos da Construtora Sega. Desta vez, o local escolhido é na Rua Petrônio Portella, nº 200, bairro Reserva Centenária.

O novo empreendimento está localizado próximo ao Corredor Metropolitano, do Parque Taene, além do comércio da região central da cidade, da unidade do Sesi e outras escolas, mercados e atacadões.

Com apartamentos de 54 metros quadrados, serão 224 unidades divididas em quatro torres. O espaço contará com dois dormitórios, uma suíte, um banheiro social, cozinha, área de serviço, sala de jantar, sala de TV, varanda gourmet e varanda de serviço.

O diferencial do novo empreendimento está na presença de portaria e elevadores, iluminação e ventilação naturais e pontos para ar condicionado. O futuro morador terá vagas cobertas e descobertas para estacionar.

Nos ambientes sociais, haverá salão de festas com cozinha, academia, sala multimídia, brinquedoteca, piscina aquecida e bicicletário.

O Reserva Santa Bárbara tem o menor preço por metro quadrado de Santa Bárbara, segundo a Sega. No fechamento das vendas, que serão feitas pelo Programa Casa Verde e Amarela, o cliente tem direito à documentação grátis, paga pela construtora.

O plantão de vendas e o decorado podem ser visitados na Avenida dos Bandeirantes, 1042, em Santa Bárbara. Mais informações podem ser obtidas em (19) 3450-3112.

