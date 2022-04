Completando 15 anos, New Force foca em tecnologia e soluções em segurança

Empresa já atendeu clientes em mais de 200 municípios paulistas - Foto: Claudeci Junior / O Liberal

A New Force atua no mercado de segurança eletrônica desde 2007 e completa 15 anos em julho. Focada na tecnologia e na segurança do cliente, a empresa localizada no Terras de Santa Bárbara, em Santa Bárbara d’Oeste, soma mais de 200 clientes atendidos em cidades da região e de outras partes do Estado.

Quando foi inaugurada, a empresa tinha como principal foco o serviço de monitoramento 24h de residências e comércios e instalação de câmeras de segurança e alarmes. Mesmo com o passar dos anos, esses continuam sendo os principais serviços da New Force, de acordo com a diretora Lígia Ribeiro, de 31 anos.

“Nós temos um responsável por ver o videomonitamento, o que está acontecendo. Se notamos algo de errado, encaminhamos um segurança ou a polícia para o local. Disponibilizamos, também, uma frase de pânico para o cliente, porque as vezes essa pessoa está rendida dentro da casa ou do comércio”, comentou a diretora.

Para a New Force continuar acompanhando o mercado de segurança, a empresa expandiu os horizontes e lançou o Casa Inteligente, ou seja, a automatização de residências e comércios. De acordo com explicação de Lígia, às vezes uma pessoa esquece o ar condicionado ou a luz ligada e fica na dúvida se realmente os deixou.

Com esta tecnologia, disponível por um sistema direto no smartphone do cliente, o interessado pode desligar o que ficou ligado, fechar o portão eletrônico que ficou aberto e, possibilita até mesmo programar a cafeteira para ligar em um horário específico.

Energia

Há um ano e quatro meses, a New Force investiu no mercado de instalação de placas de energia solar e a direção da empresa já aponta um aumento de 60% na procura de novos clientes por esse serviço.

“Eles estão à procura da economia, porque há uma redução no valor de 95% na conta de energia e o cliente consegue distribuir para os outros locais que tenha o mesmo CPF que o dele na conta de energia”, explicou.

Ainda de acordo com Lígia, a New Force acredita que o futuro é a energia solar, e por isso a busca por inovação e renovação para estar dentro do mercado. “Os carros agora estão vindo híbridos e com a energia solar, é possível fazer a recarga do carro. Então, é bom ter a energia solar em residências e comércios”, concluiu.

