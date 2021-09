Competências humanas preparam para profissões do futuro

Diego Thuler, da Little Maker, durante TEDx - Foto: Reprodução_TEDxCariobaStudio

Ao contrário da usual repetição de tarefas para a fixação de conhecimento, o aprendizado é mais rápido e efetivo quando ocorre a partir de um processo interno de transformação biológica, passando por diferentes linguagens e referenciais, sustentado pelo engajamento baseado no significado emocional. Esta é a visão de Diego Thuler, que está à frente da Little Maker, escola de criação focada no comportamento.

“A aprendizagem humana parte muito mais dos aspectos que as máquinas não são capazes de reproduzir. Decorar um conhecimento hoje é menos importante, porque a internet entrega a informação a qualquer hora. Mas saber analisar a informação, interpretar, inserir, ter um olhar crítico, são competências humanas que preparam realmente para uma profissão do futuro”, comentou o educador.

Neste sentido, uma grande mudança impulsionada pela BNCC (Base Nacional Comum Curricular) – que explicita as aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver, visando uma igualdade educacional no País – foi estabelecer como objetivo da educação básica o desenvolvimento de competências importantes para uma formação socioemocional, analisa Thuler.

Resumidamente, as competências são conhecimento; pensamento científico, crítico e criativo; repertório cultural; comunicação; cultura digital; trabalho e projeto de vida; argumentação; autoconhecimento e autocuidado; empatia e cooperação; responsabilidade e cidadania.

Segundo a BNCC, no novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto histórico e cultural, comunicar-se, ser criativo, analítico-crítico, participativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente, produtivo e responsável requer mais do que o acúmulo de informações.

“O aprendizado por competências acaba sendo muito mais amplo do que a simples aquisição de conhecimento. É saber dar movimento para esse conhecimento, criar um olhar diferente sobre o mundo”, acrescenta Thuler.

Com o tema “A Tecnologia Pode Promover uma Aprendizagem mais Humana?”, Thuler falou ao TEDxCariobaStudio, no último mês, sobre esta visão da aprendizagem. De acordo com ele, a tecnologia pode servir como uma nova linguagem, que amplia as possibilidades e trajetórias de aprendizagem dos alunos.

“Na aprendizagem híbrida, não se trata de mesclar aulas tradicionais e on-line, mas da tecnologia mudando a forma como o aprendizado acontece. A tecnologia pautada no humano se adequa aos processos cognitivos, abrindo portas para que o aluno encontre a sua forma de aprender, de forma híbrida, com diferentes linguagens, em que a tecnologia se integra a processos orgânicos e emocionais, para formar indivíduos”, ressalta Diego no vídeo, que pode ser visto neste site.