Com layout moderno, Supermercados Paraná inaugura loja em Americana

Inaugurado neste sábado no cruzamento da Avenida Abdo Najar com a Rua Dom Pedro II, em Americana, o Supermercado Paraná se diferencia dos demais por ser uma rede de bairro, o que permite uma proximidade maior com os clientes. É um ambiente acolhedor e bastante familiar.

É a sétima loja do grupo, que possui três unidades em Nova Odessa, duas em Sumaré e uma em Campinas. O empreendimento em Americana teve investimento aproximado de R$ 10 milhões e gerou 130 vagas de emprego direto e indireto.

“Nossa missão é manter a tradição de acolher nossos clientes e colaboradores como parte da nossa família, usar a inovação para trazer conforto e praticidade, gerando valor e satisfação à comunidade”, afirma Marlon Guilherme Pereira, gerente de marketing da rede.

A unidade de Americana tem 2,7 mil metros de área construída, com 1,1 mil metros de área de compra e estacionamento com pelo menos 50 vagas. Os clientes podem esperar uma loja moderna e com preços competitivos, além do atendimento diferenciado. “Aqui, os consumidores encontrarão um hortifruti fresquinho, carnes com procedência e qualidade”, destaca Marlon.

Trajetória

A história da rede Paraná começou a ser escrita em 1992 com a inauguração da primeira loja, no bairro Parque Virgílio Viel, em Sumaré, pelo casal já falecido José Fernandes Pereira e Joana Domiciano.

Dois anos depois, a unidade foi transferida para um prédio também no Parque Virgílio Viel. Em 2004, foram abertas outras duas unidades, uma no Jardim das Orquídeas, em Sumaré, e outra, no Jardim São Manoel, em Nova Odessa.

Em dezembro de 2007, a loja do Jardim das Orquídeas foi ampliada, tornando-se vencedora do “Prêmio FUFO 2008”, promovido pela Associação Comercial de Sumaré, na categoria “Destaque do Comércio – Região do Picerno”.

A quarta loja chegou cinco anos depois, em 2012, no bairro Santa Rita 2, em Nova Odessa e no ano de 2015, foi a vez de Campinas receber uma unidade do grupo. Nova Odessa teve a terceira loja inaugurada em 2020, no Jardim Bela Vista e, agora, chegou a vez de Americana.

O grupo Supermercados Paraná completa 29 anos, reafirmando sua posição de crescimento dentro do segmento supermercadista, sempre caracterizado pelo bom atendimento, preço baixo e qualidade aos clientes, fornecedores, parceiros e colaboradores.

Painel de negócios

