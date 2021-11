Colégio Pilares utiliza material inovador com inteligência artificial

Com Geekie One, a comunidade escolar do Colégio Pilares acompanha resultados da aprendizagem através de dados

Como uma de suas estratégias de ensino, o Colégio Pilares utiliza o material digital Geekie One, referência no Brasil e no mundo em educação personalizada e inteligência de dados aplicada.

Estudantes do Colégio Pilares utilizando o material digital Geekie One – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

O material oferece soluções sob medida para a escola e fala a linguagem do estudante do século XXI, possibilitando uma nova relação de ensino e aprendizagem.

A plataforma alia a tecnologia à intencionalidade pedagógica. Com ela, os docentes conseguem obter dados de cada aluno, identificando dificuldades e facilidades individuais e coletivas. Isso tem permitido que eles conheçam os perfis de cada turma e possam propiciar intervenções mais eficazes, sempre visando avanços nas aprendizagens.

Direção e coordenação pedagógica do Colégio Pilares também contam com o acesso aos dados e evidências do processo educativo. Assim, eles podem ajudar na tomada de decisões pedagógicas, no acompanhamento e desenvolvimento dos estudantes. Tanto a equipe escolar quanto as famílias conseguem acompanhar os resultados de aprendizagem através de relatórios que são gerados a partir das atividades diárias e também de simulados periódicos.

Cada aluno tem seu equipamento para realização dos estudos e atividades com o sistema educacional. Por ser virtual, o material permite que os estudantes tenham acesso a vídeos, gifs ou imagens animadas o que enriquece o estudo.

Além do uso pela equipe docente nas aulas, tarefas e avaliações, o material disponibiliza para cada estudante a partir do sexto ano um Plano de Estudo Individual. Ele utiliza os dados relacionados a conteúdos já trabalhados pelos professores e o desempenho de cada estudante para propor diariamente atividades para revisão.

O alto grau de personalização do Geekie One permite enviar exercícios para reforço aos alunos com dificuldades ou de incentivo para aqueles que apresentam facilidade e pretendem aprofundar ainda mais seus estudos.

O Colégio Pilares tem conseguido ótimos resultados no aprendizado dos seus estudantes, obtendo destaque em Santa Bárbara d’Oeste, com aprovação dos alunos nas mais importantes universidades do Brasil. Todos os resultados podem ser conferidos no site e redes sociais da instituição.

