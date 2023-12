Colégio Ilimit oferece curso preparatório pré-vestibular e realiza prova de bolsa

O cenário educacional para ingresso no ensino superior tornou-se mais desafiador, com uma concorrência crescente e estratégias variadas nos vestibulares. Diante desse panorama, o Colégio Ilimit, em Americana, destaca-se com um curso preparatório de excelência, moldando o futuro dos estudantes com sucesso.

No próximo dia 16 de dezembro, às 9 horas, haverá uma prova de bolsa para o pré-vestibular 2024 no colégio. Os interessados podem se inscrever até o dia 15 (saiba mais).

Edson Didoné Junior, coordenador pedagógico do ensino médio e do curso pré-vestibular do Ilimit, explica que a concorrência na maioria dos grandes cursos se apresenta cada vez mais acirrada e as estratégias para o sucesso nos vestibulares são cada vez mais diversificadas.

“É importante ter em mente que os vestibulares mudam, por isso precisamos mudar também. Novas técnicas de ensino significam competidores cada vez mais preparados intelectualmente”, diz.

O coordenador alerta ainda sobre o desgaste emocional, físico e financeiro que a preparação para os vestibulares pode ocasionar e ressalta a importância do curso preparatório.

“É necessário ter profunda capacidade de adaptação, de previsão de mudanças e de acolhimento. Temos que caminhar juntos, mas sabendo como percorrer o caminho. E isso o Ilimit sabe fazer muito bem”, comenta.

No curso preparatório para vestibular do Ilimit, os estudantes têm acesso ao sistema de ensino Poliedro, com resultados expressivos, revisão constante, plataforma online inteligente e simulados desenvolvidos pela própria equipe Poliedro.

Também há uma carga de 43 aulas semanais e equipe de professores experientes.

“No Ilimit, os alunos são mais do que números. O colégio equilibra o trabalho coletivo diário com atendimento individualizado, cuidando da subjetividade por meio de orientação educacional sólida”, explica Didoné, que diz que o colégio oferece um curso comparável aos maiores de São Paulo e do Brasil.

Segundo o coordenador, ao longo de 10 anos, o Ilimit conquistou mais de 1.170 aprovações, sendo 53% em instituições de ensino superior público e 26% relacionadas à medicina e áreas da saúde.

PROVA DE BOLSA

O Colégio Ilimit oferece bolsas integrais ou parciais, considerando méritos acadêmicos e condições socioeconômicas. No dia 16, o Ilimit realiza uma prova de bolsa para estudantes que queiram fazer o curso pré-vestibular em 2024.

Os alunos interessados devem se inscrever por meio do site www.colegioilimit.com.br ou no perfil do Instagram do Ilimit.

PODCAST

O Colégio Ilimit lançou recentemente o Podcast Ilimit para dialogar sobre educação com pais, mães, famílias, adolescentes, vestibulandos e pré-vestibulandos.

Trata-se de um canal para discutir educação bilíngue, compartilhar conhecimento, incentivar e apoiar projetos de vida, enriquecendo escolhas e oportunidades com excelência pedagógica. Os episódios podem ser assistidos no canal do Colégio Ilimit no YouTube.

