Colégio Conexão transforma o ensino com soluções personalizadas para alunos

A transformação digital chegou para revolucionar o ensino. O uso de tecnologia avançada na educação tornou-se essencial para atender às necessidades de alunos com diferentes perfis e ritmos de aprendizagem, e há um colégio preparado para abraçar essa mudança.

Com a pandemia, o ensino híbrido – que combina o online e o presencial – ganhou força, ao permitir que os alunos tenham mais autonomia no aprendizado. Esse cenário desafia escolas a oferecerem um ensino mais personalizado e dinâmico.

Fachada do Colégio Objetivo Nova Odessa, que agora é Colégio Conexão – Foto: Marcelo Carvalho / Divulgação

Devido a isso, o Colégio Objetivo de Nova Odessa, junto da unidade de Sumaré, tomou a decisão de encerrar uma parceria de 20 anos com o Sistema Objetivo. Em 2025, a instituição adotará a FTD Educação, uma das maiores no Brasil em soluções educacionais.

Dessa forma, o antes conhecido como Colégio Objetivo passará a se chamar Colégio Conexão, e essa não será a única mudança. A mantenedora do Colégio Conexão, Keli Cristina Miano, acredita que essa transição é essencial para modernizar o ensino.

“Não podemos mais ensinar nossos alunos como no século passado. As novas tecnologias são grandes aliadas da educação. Em uma sala de aula com 30 alunos, temos 30 jovens que aprendem de maneiras diferentes. Precisamos incentivar e personalizar o aprendizado, e conseguimos isso com as novas tecnologias que adotaremos com a FTD Educação”, explica.

A FTD Educação se destaca pelo compromisso com a inovação e atende mais de 1,5 milhão de alunos em todo o País. A coordenadora pedagógica do Colégio Conexão, Alessandra Ferri, reforça a confiança nas soluções oferecidas pela empresa.

“Há mais de 15 anos, trabalhamos com os livros paradidáticos da FTD. Nos últimos três anos, adotamos os sistemas de ensino bilíngue e socioemocional. Agora, foi um caminho natural seguir com outras soluções educacionais”, menciona.

A parceria traz uma série de inovações tecnológicas, que vão desde plataformas com recursos audiovisuais até sistemas de análise de desempenho e do aprendizado. Os professores conseguem saber exatamente quais são as dificuldades de cada aluno.

Isso é fundamental para garantir que todos os alunos, independentemente de seu ritmo de aprendizagem, tenham o suporte adequado. José Carlos Cagnim, diretor da unidade de Sumaré, destaca a importância dessa personalização.

“Por meio da plataforma, podemos identificar as lacunas no aprendizado de cada aluno e oferecer suporte adequado para que ele tenha um ensino eficaz dentro e fora da sala de aula”, destaca.

Afinal, em uma das plataformas os estudantes também podem realizar provas no modelo Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), bem como simulados do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e das principais universidades do País. O conteúdo é corrigido por meio da tecnologia adquirida pelo colégio, assim como a redação.

Coordenadora Alessandra Ferri e diretores José Carlos Cagnim, Keli Cristina Miano e Ricardo Silva – Foto: Marcelo Carvalho / Divulgação

Além das apostilas e ensino bilíngue com certificação internacional, o Colégio Conexão ensina educação financeira e sócio emocional em parceria com o Instituto Ayrton Senna, além de 100 cursos de ensino à distância com certificação profissionalizante.

O compromisso com a inovação não para por aí. Ricardo Silva, diretor administrativo do Colégio Conexão, revela que a FTD Educação investirá R$ 30 milhões em startups de edtechs por meio do programa Órbita.

Esse investimento abre caminho para novos recursos educacionais, incluindo a adoção de inteligência artificial para aprimorar ainda mais o ensino personalizado.

Com o objetivo de promover a inclusão e a excelência acadêmica, o Colégio Conexão realizará sua tradicional prova de bolsas no dia 21 de setembro, com descontos de até 100%.

As inscrições podem ser feitas nos sites das unidades de Nova Odessa e Sumaré. Além disso, os interessados podem agendar visitas presenciais pelo WhatsApp das respectivas unidades. Os telefones são (19) 99587-9155 (unidade de Nova Odessa) e (19) 99334-8529 (Sumaré)