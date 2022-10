BRZ chega a Santa Bárbara d’Oeste com condomínio Jardim das Gardênias

Projeto contempla paisagismo em todo o empreendimento e piscinas para adultos e crianças - Foto: Divulgação

A BRZ Empreendimentos chegou a Santa Bárbara d’Oeste, em julho deste ano, com a implantação do residencial Portal Jardim das Gardênias, no Jardim dos Manacás, zona leste do município.

O condomínio fechado contará com nove torres, sendo uma delas exclusiva para PNEs (Portadores de Necessidades Especiais). O empreendimento pode ser financiado nos moldes do programa Casa Verde e Amarela, do governo federal.

As torres de 12 andares e dois elevadores serão formadas por quatro apartamentos por andar, que possuem espaço de 52,71m². Eles terão dois quartos com suíte, além de sala para dois ambientes, cozinha americana e área de serviço.

O empreendimento terá à disposição dos moradores portaria 24 horas, oferecendo comodidade, conforto e segurança, e também uma vaga de garagem.

Completo, o projeto do Portal Jardim das Gardênias contempla, ainda, paisagismo em todo o empreendimento, piscinas para adultos e crianças, solário – um espaço para tomar sol –, quadra de areia, churrasqueira adjacente, espaço gourmet, pet place e playground.

Os moradores também terão à disposição no condomínio um empório modelo em container removível.

Em uma ideia inovadora, a BRZ, em parceria com a startup Housi, vai disponibilizar no empreendimento serviços exclusivos como bike compartilhada, carregador de carros elétricos, carro compartilhado, box delivery, empório, vending machine com produtos de farmácia, pet e adega.

EMPRESA. A BRZ é uma empresa mineira, que há mais de 15 anos trabalha no ramo de construção. Hoje, são mais de 18 mil famílias morando em apartamentos da empresa, que está presente em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, em 24 cidades.

Em Hortolândia, a primeira cidade em que a BRZ chegou no Estado de São Paulo, a empresa já é líder do mercado, ultrapassando 4 mil unidades entregues.

A construtora afirma que seus condomínios são projetados para garantir qualidade de vida com segurança, conforto e áreas de lazer de alto padrão e entregues mobiliadas, equipadas e decoradas.

“Os condomínios da BRZ têm entradas imponentes, projeto de paisagismo em seus empreendimentos e um dos maiores pés-direitos do mercado, o que propicia apartamentos arejados e confortáveis. Construímos um produto premium, por um preço acessível aos nossos clientes”, afirma a construtora.

Devido à qualidade das construções, a construtora recebeu o certificado de Nível de Desempenho Técnico (NDT) da Caixa Econômica Federal, que poucas construtoras conquistam por conta dos requisitos exigidos para a garantia do título.

Painel de Negócios: conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.