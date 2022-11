Brindes corporativos reforçam parcerias neste final de ano

Equipe da Astor Brindes no estande da Expodeps, realizada em Americana - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

O fim do ano se aproxima e, junto a ele, a lembrança dos parceiros que estiveram com a sua empresa durante 2022. A Astor Brindes, especializada em brindes corporativos, de Americana, trabalha com mais de quatro mil itens personalizáveis para presentear clientes, colaboradores e parceiros.

O brinde corporativo na época de festividades de fim de ano evidencia a marca. É uma forma de destacar a importância dos vínculo profissionais. “É uma renovação de votos, um ‘muito obrigado por esse ano e vamos embora para o próximo’”, explicou o proprietário da Astor Brindes, Pedro Marin.

Dentre as opções mais procuradas neste período estão as canetas personalizadas, com ótimo custo-benefício, além da funcionalidade e da proximidade da marca junto ao parceiro.

Astor Brindes está no mercado há 13 anos e já atendeu mais de 3 mil empresas espalhadas pelo Brasil – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Outros brindes que estão em alta são as cadernetas moleskines, garrafas térmicas ou de inox, e mouse pad com estampas da empresa. As opções estão concentradas em cerca de 15 linhas, que variam desde tecnologia, com power banks, pendrive e fones de ouvido; linha de viagem; até os tradicionais kits de bebidas, com espumantes e taça, ou copo e cerveja, e cafeteiras e café gourmet.

Estar presente no dia a dia e ser lembrada não acontece somente no fim do ano, mas, também, em diversas datas, como no aniversário da empresa, dia das mães e dos pais, e na Copa do Mundo, por exemplo, bem como em eventos e feiras. “É a cultura de realmente estar sempre presente”, disse Marin.

05 ASTOR 6 – Foto: Divulgação

05 ASTOR 5 – Foto: Divulgação Empresa oferece variedade de brindes personalizados – Fotos: Divulgação

O atendimento na Astor é personalizado e acontece por meio de consultoria feita por uma equipe comercial treinada, com o objetivo de alinhar as opções de brindes com a proposta da ação lançada pela empresa, buscando a assertividade. A Astor atende clientes em todo o Brasil.

“Quanto mais assertivo no brinde, em fazer uma comunicação com o que você está planejando naquele momento, o perfil da sua empresa ou a ação que a sua empresa está fazendo, isso vai ficar realmente gravado na cabeça do seu cliente”, disse Pedro.

Há 13 anos no mercado, a Astor Brindes já atendeu mais de três mil empresas, dentre elas nomes como a rede Unidas, de locação de veículos, Banco Mercedes-Benz, Eaton, Eurofarma, entre outros.

