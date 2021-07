Bar e Restaurante Pantanal será inaugurado nesta quarta-feira em Santa Bárbara

Espaço promete agradar o paladar dos apaixonados por peixes e frutos do mar

A partir desta quarta-feira (14), para sentir o clima praiano não será mais necessário descer a serra, pelo menos não no quesito gastronômico. É que o Bar e Restaurante Pantanal será inaugurado hoje e promete agradar muito o paladar dos apaixonados por peixes e frutos do mar.

Restaurante está localizado na Rua São Bento, 135 – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Localizado na Rua São Bento, 135, na Vila Dainese, em Santa Bárbara d’Oeste, o espaço é mais um empreendimento da família Vendramini, conhecida por comandar o tradicional Pantanal Pescados, peixaria com mais de duas décadas de tradição.

Instalado em 450 metros quadrados (contando o espaço da peixaria), o bar e restaurante tem ambientação totalmente inspirada no mar, com projeto idealizado por Douglas Vendramini e o pai Sérgio.

Destaque para o deck, assim como para as pranchas caprichosamente acomodadas em um banco de areia instalado na fachada.

Segundo os proprietários, os irmãos Douglas e Bruno, o Pantanal é um espaço diferenciado e único por um motivo simples: o restaurante conta com os pescados e frutos do mar de altíssima qualidade, garantidos pelo própria peixaria. “Muitas pessoas que nos perguntam sobre o restaurante nos abordam dizendo que falta faz um restaurante de frutos do mar na região, então, acreditamos que o espaço agradará muito nossos clientes”, afirmam.

À frente da cozinha, a chef Cristina Hentges destaca que todos os pratos com peixes e pescados são de primeira qualidade. Formada em Gastronomia pela Uniacademia de Juiz de Fora, ela tem no currículo vasta experiência em bistrôs voltados à alta gastronomia. Além disso, atua na área de consultorias, treinamentos, personal chef, educadora e por aí vai.







Entre os pratos que a profissional destaca do cardápio, além de todos com abadejo, ela sugere. “Não deixe de provar o camarão crocante especial empanado na farinha panko e coco guarnecido de um arroz cremoso e cebolas crocantes”.

Para finalizar, os proprietários convidam. “Nós da Pantanal Pescados – Bar e Restaurante gostaríamos de convidar a todos que apreciam pescados e frutos do mar para conhecer nosso restaurante. Para nossos clientes da peixaria, que sempre estão com a gente comprando seus pescados sabem o quanto prezamos pela qualidade dos nossos produtos, então, venham conhecer nosso restaurante também. Estamos ansiosos por finalmente abrir as portas e recebê-los aqui”, finalizam.

Para a inauguração de hoje é necessário fazer reserva, porém, para os demais dias não precisará. Lembrando que a casa funcionará respeitando todos os protocolos de segurança referentes ao combate à Covid-19.

Serviço – Bar e Restaurante Pantanal

Rua São Bento, 135, Vila Dainese, Santa Bárbara d’Oeste

Horário de atendimento: De quarta a sexta-feira das 18h às 23h; Aos sábados (almoço e jantar) às 12h – às 23h e aos domingos das 11h às 17h.

Pagamento: Dinheiro, Débito, Crédito e PIX.

Facebook e Instagram: @pantanalbarrestaurante

Site: pantanalpescados.com.br

