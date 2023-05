AVT lança loteamento em Santa Bárbara d’Oeste

Há 12 anos no mercado, a AVT Incorporadora, com sede na Avenida Cillos, em Americana, lança neste final de semana o loteamento aberto Jardim dos Manacás 2, ao lado do Parque Planalto, em Santa Bárbara d’Oeste. Estarão disponíveis lotes residenciais e comerciais a partir de 175 metros quadrados.

Com obras aceleradas, o loteamento tem fácil acesso pela Avenida da Amizade, em uma região privilegiada, próxima a supermercados, farmácias, escolas e lojas. O empreendimento será entregue em 24 meses com infraestrutura completa – água, luz, asfalto, área verde e paisagismo.

AVT Incorporadora lança o loteamento Jd. dos Manacás 2, com lotes a partir de 175 m² – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Uma das principais vantagens em comprar um lote em vez de uma casa pronta é que você pode construir do jeito que sempre sonhou. Outro benefício é que você pode construir aos poucos, de acordo com suas limitações financeiras ou então financiar a obra com um banco.

E se a intenção é construir apenas para investir, poderá ter uma margem de lucro, pois o imóvel será construído a preço de custo e, para venda, poderá obter lucro no valor final de venda do imóvel.

E os números comprovam as vantagens. Em 12 anos, a AVT Incorporadora já implantou 9.826 lotes e comercializou 8.446 unidades.

Só na região, foram entregues ao menos seis loteamentos. Entres os quais, destacam-se os empreendimentos abertos Jardim dos Lagos 1 e 2, em Nova Odessa, Jardim Recanto das Águas, loteamento fechado também em Nova Odessa, Jardim dos Manacás 1, em Santa Bárbara, Terras di Treviso, em Piracicaba, e Portal di Napoli Residencial, em Cerquilho.

Referência nos segmentos de incorporação e urbanismo, a empresa faz uso do conceito de modernidade com criatividade para desenvolver seus projetos. Para a AVT Incorporadora, não basta construir habitações.

Segundo a empresa, é preciso desenvolver soluções que aliem velocidade de realização e qualidade. Além da qualidade dos projetos, a incorporadora também é requisitada pelas facilidades no pagamento, pelo acompanhamento de todas as obras, do início ao fim, e por cumprir com os prazos de entrega.

A cada lançamento, a AVT busca entregar proximidade, flexibilidade e personificação com projetos imobiliários que surpreendem pela modernidade de cada detalhe, inspiram confiança e que valorizam cliente e mercado.