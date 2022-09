Avanti completa um ano e ultrapassa R$ 30 milhões em créditos concedidos

Inaugurado no ano passado, em Americana, no prédio Business Tower Offices, na Vila Israel, a primeira fintech de open banking da RMC (Região Metropolitana de Campinas), a Avanti, só tem motivos para comemorar. Em um ano, o grupo superou R$ 30 milhões de créditos concedidos para empresas de todo Brasil.

Também designada como fintech, uma abreviação e junção do termo “financial technology” – tecnologia financeira, em português -, a Avanti Open Banking tem como objetivo levar às pequenas, médias e grandes empresas, autonomia sobre o financeiro e garantir acesso a mais opções de produtos e serviços bancários, por meio de bancos parceiros.

A fintech atua principalmente como um marketplace de crédito, tendo como especialidade capital de giro sem garantias e ainda soluções de crédito para empresas.

Em produtos comercializados, a Avanti tem mais de R$ 20 milhões em cotas de consórcios e mais de R$ 50 milhões em transações de câmbio para importadores e exportadores.

Avanti Open Banking tem em sua equipe colaboradores com experiência e relacionamento no setor financeiro – Foto: Divulgação

Outro diferencial do escritório é operar e oferecer taxas menores de juros e melhores condições para o empreendedor que precisa de crédito diferenciado. Dessa forma, o cliente pode ter o dinheiro na conta em poucas horas, ajustar o fluxo de caixa da empresa, pagar fornecedores ou investir no crescimento de seu negócio.

CEO da Avanti, Luis Fernando Januário afirma que a missão do escritório é apoiar empresários e empreendedores para que tenham acesso desburocratizado ao crédito.

Para isso, o grupo dispõe de uma assessoria especializada no mercado financeiro, a começar por Luis Fernando que tem mais de 15 anos de experiência na área.

Além dele, a Avanti conta com colaboradores com mais de 10 anos de experiência no mercado. “Hoje já somos reconhecidos como uma das maiores fintech no sistema de open banking, e temos o sonho grande de sermos a maior neste sistema”, destaca Luis Fernando.

E os planos do CEO não param por aí. A Avanti está desenvolvendo sistemas e site com tecnologia de ponta, podendo, desta forma, entregar ainda mais rápido as soluções financeiras. O escritório pretende ainda expandir as operações e ampliar a carteira de crédito.

Escritório da Avanti na Av. Nossa Senhora de Fátima – Foto: Divulgação

“O passado nos trouxe aprendizados e crescimento, o presente nos traz dedicação e realizações diárias e o futuro será brilhante, sempre mantendo o cliente como principal foco do nosso negócio. Queremos que cada vez mais as empresas prosperem e cresçam e a Avanti estará ao lado delas para isso”, diz o CEO.

Descubra como fazer parte. Para fazer parte da Avanti, o cliente faz um pré-cadastro na plataforma e a Avanti realiza uma pesquisa junto aos parceiros para oferecer a melhor solução.

Após esta etapa, o cliente tem à disposição várias possibilidades e não fica preso a um só banco.

Para se ter uma ideia, o grupo atua com mais de 50 parceiros, com destaque para Banco BTG Pactual, Banco Daycoval, Banco Sofisa, Travelex Bank e Banco BV.

A empresa também oferece, por meio desses bancos, fundos e fintechs parceiras, linhas de financiamentos, consórcios, empréstimos, capital de giro e câmbio.

A partir da parceria firmada entre open banking e cliente, a Avanti oferece um um assessor financeiro para todas as operações que forem necessárias. Desde do ano passado, o grupo já fechou negócio com mais de 200 empresas.

