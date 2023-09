Avanti completa dois anos e ultrapassa R$ 100 milhões em créditos mediados

Comemorando seu segundo aniversário, nesta sexta-feira, a Avanti Open Banking tem muito o que celebrar. Localizada no edifício Business Tower Offices, em Americana, a Avanti fez história como a primeira fintech da RMC (Região Metropolitana de Campinas). Além disso, o grupo superou, em um período de dois anos, R$ 100 milhões em créditos mediados a empresas em todo o Brasil.

Ao longo desses anos, a fintech tem se destacado por sua abordagem centrada nas pessoas, não somente suas conquistas nos negócios, mas também seu compromisso com o sucesso de cada uma delas, sejam elas clientes, parceiros ou equipe.

Também designada como fintech, uma abreviação e junção do termo “financial technology” – tecnologia financeira, em português -, a Avanti Open Banking tem como missão empoderar pequenas, médias e grandes empresas, oferecendo autonomia sobre suas finanças e acesso a uma gama mais ampla de produtos e serviços financeiros, por meio de parcerias estratégicas com grandes players.

O reconhecimento da Avanti é solidificado por mais de 150 avaliações positivas no Google, destacando seu papel no marketplace de crédito. Seu portfólio engloba uma variedade de opções, incluindo empréstimos sem garantia para pessoas jurídicas e empréstimos com garantias (como imóveis, veículos e recebíveis), consórcios e assessoria de negócios internacionais.

Um dos diferenciais que destacam a Avanti Open Banking é a capacidade de operar com taxas de juros mais baixas e condições mais favoráveis, especialmente para empreendedores que buscam crédito diferenciado. Isso permite que os clientes obtenham fundos em poucas horas, ajustem o fluxo de caixa da empresa, paguem fornecedores ou invistam no crescimento de seus negócios.

CEO da Avanti Open Banking, Luis Fernando Januário – Foto: Divulgação

O fundador e CEO da Avanti, Luis Fernando Januário, afirma que a missão central da empresa é facilitar o acesso ao crédito para empresários e empreendedores. O conhecimento acumulado no mercado financeiro é uma parte fundamental dessa jornada, com Luis Fernando somando mais de 15 anos de experiência na área e uma equipe composta por colaboradores com mais de 10 anos de vivência no setor.

A visão da Avanti vai além de suas realizações atuais. A empresa está empenhada no desenvolvimento contínuo de sistemas e tecnologias de última geração para acelerar ainda mais a entrega de soluções financeiras. A expansão das operações e o crescimento da carteira de crédito também estão nos planos, com o CEO vislumbrando a Avanti como uma das principais referências em open banking.

JUNTE-SE. Para contar com os serviços da Avanti, o processo é simples. Os clientes interessados fazem um pré-cadastro na plataforma, permitindo que a Avanti conduza pesquisas junto a parceiros para oferecer a melhor solução. Uma vez completada essa etapa, os clientes têm à disposição uma variedade de possibilidades, sem ficarem restritos a um único banco.

A Avanti mantém parcerias estratégicas com mais de 50 instituições financeiras e fundos exclusivos como C6 Bank, Creditas e Bin. Através dessas parcerias, a empresa oferece linhas de financiamento, consórcios, empréstimos, capital de giro e serviços de câmbio.

A parceria entre open banking e clientes traz ainda um diferencial adicional: um assessor financeiro está disponível para todas as operações necessárias, garantindo segurança e confidencialidade nas informações. Recentemente, a Avanti recebeu a certificação da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), reforçando seu compromisso com a segurança das informações.

A Avanti Open Banking se estabelece como um catalisador da transformação financeira, capacitando empresas a alcançarem seus objetivos com uma abordagem inovadora, parcerias sólidas e foco na satisfação do cliente.

