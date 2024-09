Avanti completa 3 anos superando R$ 200 milhões em créditos liberados - O Liberal

Fundador da empresa, Luis Fernando Januário atua no setor há 15 anos - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A Avanti Open Banking, empresa do setor financeiro sediada em Americana, completa três anos de atuação no mercado neste domingo. Com o objetivo de facilitar o acesso ao crédito, a corporação aposta em atendimento personalizado aos clientes e parcerias com mais de 60 instituições financeiras. Neste período, o número de créditos liberados superou o valor de R$ 200 milhões.

Por conta do caráter inovador, a Avanti é classificada como uma fintech. De acordo com o Banco Central do Brasil, esse tipo de empresa introduz inovação no mercado financeiro através do uso de tecnologia, atuando por meio de plataformas online e oferecendo serviços digitais.

A criação da Avanti se deu pela junção de uma necessidade do mercado com uma vontade do fundador e CEO da fintech, Luis Fernando Januário, que atua no setor há 15 anos. Ele acredita que era preciso um novo modelo de atendimento.

“Eu tinha muita vontade de empreender e via esse gap de opções no mercado de empréstimos, principalmente para a pessoa jurídica. E foi aí que surgiu a Avanti e os negócios que a gente tem”, disse o empreendedor.

O atendimento personalizado é um dos principais trunfos da Avanti. Com mais de 40 colaboradores, a fintech é capaz de encontrar taxas de juros menores e condições de pagamentos favoráveis aos clientes.

Isso se dá pelas parcerias feitas pela empresa, que trabalha com cerca de 60 instituições financeiras.

Entre as instituições parceiras da Avanti estão C6 Bank, BTG, Creditas, Santander, Banco Sofisa, Daycoval e Qred. Com o C6 Bank, inclusive, há uma parceria exclusiva, denominada Avanti C6 Empresas, que trabalha na abertura e gerenciamento de contas empresariais. Assim, a gestão financeira dos empresários é facilitada.

Os principais serviços oferecidos pela Avanti são o empréstimo sem garantia para empresas e o home equity, modalidade em que um imóvel é colocado como garantia – esse tipo de empréstimo oferece taxas de juros mais baixas e tempo de pagamento maior. Há, ainda, o autoequity, que é o empréstimo com garantia de automóvel.

“Acho que tem duas grandes diferenças da Avanti em relação aos grandes bancos. Primeiro que aqui o cliente tem acesso a um leque de opções de bancos e fundos. E o segundo é o atendimento especializado em cada produto.”

Outro diferencial da fintech é a agilidade. Isso porque os empresários que precisam de empréstimos rápidos para capital de giro podem conseguir a liberação de crédito a partir de um dia útil.

O acesso aos serviços da Avanti Open Banking é feito de forma virtual. Por meio do site da fintech, é feita uma simulação de crédito, com prazo de um dia útil para o retorno de um especialista. O atendimento consiste em uma videochamada para entender os objetivos financeiros do cliente, buscando soluções personalizadas.

Para o futuro, o objetivo é que a Avanti se torne uma referência a nível nacional. Para isso, a empresa busca investir em desenvolvimento de sistemas e tecnologias.

“Eu vejo e desejo que a gente se torne a principal fintech de crédito do País, o principal marketplace de produtos e serviços bancários e financeiros no Brasil”, completou o CEO.

A sede da Avanti Open Banking está localizada no Business Tower Offices, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 240, no bairro Vila Israel. Visando ampliar a operação, a empresa está expandindo o espaço dentro do edifício comercial.

