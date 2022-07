Loteamento Souza Queiroz oferece segurança e estrutura para empresas

A Anagro é especializada na criação de oportunidades e produtos imobiliários estratégicos e com grande potencial de valorização e desenvolvimento. Com nome forte no mercado e presença sólida em toda a região, a Anagro atua para fomentar o mercado imobiliário, transformando seus projetos em verdadeiras referências de desenvolvimento para as cidades onde atua.

Contando com reputação ilibada no mercado e sendo sinônimo de qualidade em lançamentos imobiliários, coloca a sua solidez a serviço de seus clientes, com o empreendimento: Loteamento Industrial Souza Queiroz.

Localizado na Estrada da Balsa, a 700 m da Ponte do Rio Piracicaba, entre Limeira, Americana e Santa Bárbara d’Oeste, o Loteamento Industrial Souza Queiroz, é perfeito tanto para o recebimento de equipamentos e matérias-primas quanto para o escoamento da sua produção.

Principais benefícios

O Loteamento Industrial Souza Queiroz é um condomínio empresarial completo, que oferece uma estrutura segura e moderna em linha com o que sua empresa precisa e merece.

Portaria 24 horas / Segurança total.

Completa infraestrutura / 100% pavimentado, Calçada técnica, Rede de energia, água, esgoto e hidrantes.

Fácil acesso / Localizado na região que mais cresce e próximo a universidades, rodovias e aeroportos.

Vias de circulação / Acesso total em todo o empreendimento.

Rede de escoamento de águas pluviais e sarjetões / É chegar e construir

Pavimentação interna, externa e até o local (estrada Lim 378) / Fácil de chegar e de circular

Sinalização / Totalmente preparado para movimentação de pessoas, automóveis e cargas.

Reservatório elevado, poços e cloração. / Estrutura moderna e funcional

ETE / Respeito total às normas e à consciência ambiental.

Opção ao aluguel

Pagar aluguel é uma insegurança que não precisa mais fazer parte do dia a dia da sua empresa. O Loteamento Industrial Souza Queiroz é a chance que a sua empresa esperava para ter um local próprio pagando muito menos!

• Lotes industriais de 1.000 m² a partir de R$ 2.292,00* mensais.

• Pagamento facilitado.

• Ampla possibilidade de

negociação direto com a empreendedora.

• Pronto para construir.

Lotes de 1.000 m2 a partir de R$ 325.000,00. Entrada de 10% (R$ 32.500,00) + 200 parcelas de R$ 2.292,00 mensais (taxa de juros 0.487% a.m.).Preços e condições sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Localização

*Distancias aproximadas do empreendimento ao centro das cidades:

Americana: 8,5 km

Santa Bárbara d’Oeste: 10,9 km

Nova Odessa: 16 km

Limeira: 19 km

Plantão de Vendas

Endereço: Av. São Paulo, 181 – Jd. Candido Bertini – Santa Bárbara d’Oeste.

Contato ou Whatsapp: (19) 99718.7413

Faça uma visita em nosso plantão de vendas ou acione nossa equipe comercial no whatsapp e conheça todas as possibilidades, para conquistar o espaço que a sua empresa merece!