Amoe Açaí promove oficina de pintura em comemoração ao Dia das Crianças

A Amoe Açaí, localizada no bairro Cariobinha em Americana, promove a Oficina de Pintura do Rainho, em comemoração ao Dia das Crianças, celebrado no dia 12 de outubro. A ação acontece todos os dias, das 14h às 22h, e segue até o próximo dia 11 (terça-feira), quando as crianças irão concorrer ao sorteio de um urso de pelúcia e um mascote da marca, o Rainho.

Além disso, para todos que frequentarem a sorveteria e açaeteria até o dia 11, poderão participar do sorteio do Kit Criança Feliz, composto por: uma bicicleta aro 26; um pote de sorvete da marca de 3,6 litros; um mascote e uma camiseta de ciclismo exclusiva da Amoe Açaí.

A programação voltada para as crianças tem como objetivo a pintura junto com o mascote Rainho, além de brincadeiras e, claro, tomar sorvete. A Amoe Açaí possui sorvetes, gelatos e açaís com um cardápio de mais de 45 sabores, como céu azul, sorvete dos minions e unicórnio, os preferidos da garotada. O buffet da unidade também conta com coberturas, toppings e adicionais com muitas guloseimas. A Amoe Açaí possui um ambiente agradável e amplo para toda a família.









Em Americana, a sorveteria fica localizada na Rua Lírio Correa, nº 809 – no balão da Avenida Europa no bairro Cariobinha. Ela fica aberta ao público todos os dias, das 14h às 22h. Em Piracicaba, a Amoe Açaí pode fica na Rua Barão de Piracicamirim, nº 1.419, no bairro Vila Independência.

